Damián Pizarro nuevamente terminó un partido sin anotar. Colo Colo cayó ante Boca Juniors en La Bombonera por la 5° fecha del Grupo F en la Copa Libertadores. Y el “9” de los albos no pudo romper la sequía goleadora que arrastra. Aunque tuvo opciones para desnivelar, como esa en que terminó adolorido y sin celebración por un cruce de Nicolás Figal.

Luego de eso, el atacante de 18 años no pudo gozar de otra chance para mover el resultado, que terminó con un 1-0 gracias a un golazo de Marcelo Weigandt. Y antes, cuando corrían los 17′, pudo vencer a Sergio Romero. Pero se tomó más tiempo del indicado para rematar. Eso le permitió el cierre al colombiano Frank Fabra, aunque la acción quedó sin validez por fuera de juego.

Uno que analizó el momento de Pizarro supo festejar varios goles, aunque en el archirrival colocolino. La referencia es para Diego Rivarola, quien fue un delantero de Universidad de Chile y hoy forma parte del panel de comentaristas en ESPN. “Le quedó un poquito grande este partido”, afirmó Gokú.

Rivarola analiza la sequía goleadora de Damián Pizarro: “Estuvo lento en todas las que definió”

Diego Rivarola prosiguió en su análisis de otro partido en cero de Damián Pizarro como delantero titular de Colo Colo. “Es una jugada en que se tardó un poquito en definir”, aseguró el otrora atacante de la U y Santiago Morning en referencia a esa acción que terminó en tiro de esquina.

“Lamentablemente me parece que, si bien no digo que hizo un mal partido, le costó jugar el partido. La inexperiencia te marca, hay que ser más rápido para definir porque no hay espacios. En todas las que le tocó definir estuvo un segundo lento”, sentenció Diego Rivarola, quien de todas formas valora las condiciones del oriundo de La Granja.