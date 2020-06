Nicolás Díaz: “Colo Colo hizo las cosas muy apurado. Nunca me comprometí ni hablé con nadie que quería ir al Cacique”

La historia de Nicolás Díaz es conocida: defensor de Palestino, disputó el Preolímpico Sudamericano con la selección chilena y fue anunciado a inicios de temporada como nuevo refuerzo de Colo Colo, situación que no prosperó, pues días después se dio a conocer que Monarcas Morelia, ahora llamado Mazatlán FC, adquirió su pase.

Por lo mismo, en la previa a su viaje a México para unirse a su nueva casa deportiva, el defensor de 21 años se refirió a esa polémica y por qué decidió no llegar al Monumental y sí seguir su carrera en el fútbol mexicano.

“Colo Colo hizo las cosas muy apurado, y encima se pelearon entre los presidentes. Estaba muy enredado todo y era muy al lote. En eso Guede llamó a mi representante, dijo que me quería allá, ofreció un buen proyecto y me llamó más la atención ir a Morelia que a Colo Colo”, mencionó en una entrevista con La Tercera.

Nicolás Díaz ya no seguirá vistiendo los colores de Palestino, porque ahora se está preparando para dar sus primeros pasos en el extranjero: Mazatlán FC de México.

Al ser consultado si se comprometió con el Cacique, mencionó que “no, nunca me comprometí con nadie sobre ir a Colo Colo. No pasa por mí, yo no le dije a nadie que quería estar en Colo Colo ni hablé con un dirigente de ellos”.

Además, tuvo palabras para la salida de Pablo Guede, quien dejó de ser entrenador de su nuevo club. “Desmotiva porque cuando yo tenía 16 años me subió a una pretemporada en Palestino y su juego me gusta mucho, es de presionar y ser ofensivo. Me gusta mucho jugar así. Pero si ahora llega un técnico mexicano vamos a tener que darle nomás”, dijo.

Ahora, al ser consultado sobre el nuevo proyecto deportivo del cual será parte, expresó que “me dijeron que iba a ser un buen proyecto, porque en Sinaloa no hay un club profesional en primera. Entonces, vamos a inaugurar el estadio nuevo que tienen ahí. Me parece bien”.

Finalmente, tuvo palabras sobre sus futuros compañeros, en especial sobre: Jorge Valdivia, Gonzalo Jara, Martín Rodríguez, Sebastián Vega y Rodrigo Millar.

“Ilusiona, será un honor jugar con él (Valdivia). Más encima he jugado con los mejores jugadores técnicos del fútbol chileno. El Mago Jiménez, Jorquera y ahora él. Será uno más a la lista de los cracks con los que me ha tocado jugar”, mencionó.

“No, no los conozco mucho (Jara, Millar, Vega y Rodríguez). Al Mago sí, porque he estado con él en el cumpleaños de mi representante, pero no soy de hablar por WhatsApp o cosas así”, sentenció.