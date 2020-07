Mazatlán es goleado en su primer partido oficial: Valdivia jugó 16 minutos y a Nico Díaz le cobraron un penal

Mazatlán FC llegó con polémica al fútbol profesional de México ya que los dueños de Monarcas Morelia hicieron desaparecer al club para crear al equipo de Sinaloa, quienes hoy son el reemplazo de la ex institución.

Es por eso que el equipo lila no es muy querido en tierras mexicanas. Además de esto, en lo futbolístico, la situación no anda bien. La nueva franquicia no sabe de victorias ni en amistosos ni partidos oficiales.

Ayer Mazatlán FC jugó su primer encuentro oficial válido por el Apertura 2020 Guard1anes de la Liga MX, donde enfrentó al Puebla en su nuevo estadio Kraken, con show pirotécnico incluido.

Mazatlán vs Puebla

Sin embargo la fiesta duró poco y Mazatlán FC no pudo conseguir la victoria y cayó por 4-1 en calidad de local. El único gol de los Lilas fue de Huerta, formado en Chivas.

Los chilenos no tuvieron una buena actuación. Gonzalo Jara se vio incómodo, a Nicolás Díaz le cobraron un penal y Jorge Valdivia solo jugó 16 minutos y no pudo hacer mucho ya con una derrota sentenciada.