Martín Rodríguez anhela regresar a Colo Colo algún día: "Volvería caminando"

Martín Rodríguez, luego de semanas de entrenamiento, se encuentra en un periodo de vacaciones en Monarcas Morelia al saber la finalización del torneo de Clausura 2020 en México.

En la comodidad de su casa el Tin realizó un Instagram Live donde respondió algunas preguntas que los mismo hinchas escribían en la dicha red social.

Al ser consultado por un posible regreso a Colo Colo, el ex jugador del Cacique no ocultó su deseo para poder volver en algún momento a vestir la camiseta del conjunto de Macul.

Martín Rodríguez celebrando un gol en Colo Colo contra Universidad Católica

"Yo volvería caminando, solamente que las cosas no se dan. Yo entiendo a todos ustedes que me quieren allá, pero aveces no se dan las cosas. Al final tiene que haber acuerdo entre las dos partes, yo siempre dijo que he estado dispuesto a volver y ellos son los que deciden", explicó.

Para finalizar, el volante habló de su situación contractual con Monarcas Morelia. "Buena pregunta, yo estoy a préstamo en Morelia. Tengo que terminar mi préstamo acá y es con opción de compra, por si ellos me quieren comprar, sino tengo que volver a Pumas, dueño de mi pase", sentenció.