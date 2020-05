Martín Rodríguez y Alejandra Valdés revelan el sexo de su bebé al más puro estilo gringo

El Gender Reveal Party es una práctica habitual en Estados Unidos y Europa, la cual trata de una fiesta para revelar el sexo del bebé que viene en camino. Así mismo lo celebraron Martín Rodríguez y Alejandra Valdés en México.

Los recientes novios serán papás por primera vez y decidieron saber el sexo con la famosa modalidad del Gender Reveal Party, llevándose la sorpresa con este conocido método.

Para lo que no saben, el GRV trata de que los novios deciden no saber el sexo de su bebé, es por eso organizan con el dóctor y la productora un evento sin que ellos sepan, salvo al momento de romper un globo, una caja, etc.

Revelación de sexo

En el caso de Martín Rodríguez y Alejandra Valdés decidieron hacer este evento entre ellos y con la seguridad para prevenir el covid-19 que afecta a todo el mundo.

Con la explosión de un globo, supieron que su guagua será de sexo masculino. Revisa el video acá: