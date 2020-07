Nicolás Díaz explica por qué no llegó a Colo Colo: "Es un equipo grande, pero yo quería salir al extranjero"

La historia de Nicolás Díaz en Colo Colo fue compleja. Hace unos meses Marcelo Espina, en conferencia de prensa, mencionó que el formado en Palestino sería refuerzo del Cacique.

Finalmente no fue así y los Albos se quedaron con las ganas de contar con el hermano de Paulo Díaz, quien también tuvo un paso fugaz por el Cacique con José Luis Sierra en el banco.

En conversación con Fútbol De Primera, el ahora jugador de Mazatlán FC, habló del por qué no llegó a Colo Colo. “Colo Colo es un equipo grande en Chile, pero yo quería salir al extranjero de una vez porque quizá después sería tarde; era el momento de dar el salto”, expresó.

Además agregó que, “es la primera vez que salgo de Chile, tengo emoción y quiero agarrar confianza en mi nuevo equipo. Mis compañeros me han apoyado en el periodo de adaptación; me encontré un buen grupo de personas y de profesionales, está todo bien hasta ahora”.

Para finalizar Nicolás Díaz habló de Pablo Guede. “No hablé con Pablo Guede pero gracias a él llegué México, a Monarcas Morelia, que me fichó y se convirtió en el Mazatlán. Guede me pidió y venía a ponerme a sus órdenes aunque ahora estoy con Paco Palencia que es un buen entrenador y me ha dado confianza", sentenció.