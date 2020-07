Luis Pavez está dolido con Colo Colo, pero volvería por su papá: "Para él lo era todo, estaría feliz"

El 28 de enero de 2017, Luis Pavez recibió la noticia más dolorosa en toda su vida: la muerte de su padre. Un hecho que causó conmoción en el mundo del fútbol y sobre todo en Colo Colo.

El lateral izquierdo que dejó partir el Cacique, en conversación con el Instagram Live de Redgol, abrió su corazón y al ser consultado por si le gustaría volver al Cacique el fue claro con su respuesta.

"Estoy un poquito dolido con Colo Colo porque cuando tuve ese problema con Pablo Guede nadie me bancó. Si me gustaría volver por el hecho de mi papá. El era un tipo que me llevaba desde los cinco años al estadio, fanático a morir, para él Colo Colo lo era todo", expresó.

Recordemos que Luis Pavez fue campeón con el Cacique y titular indiscutido con Héctor Tapia de la estrella 30. Hoy con 24 años aspira a algo más que Colo Colo y siguió recordando a su papá.

"Lamentablemente el falleció hace un par de años y sé que si el día de mañana tengo la opción de volver, él estaría feliz de tomarla, pero no apunto a irme a Colo Colo. No quiero demostrar en otro equipo volver a Colo Colo, sino que apunto más alto. Si el día de mañana tengo la opción, voy, pero no es mi prioridad", aclaró.

Para finalizar, el lateral izquierdo también habló de su primer gol en el Cacique, que también tiene a su papá como protagonista. "Mi primer gol fue lindo. En un video muestran a mi papá en Rapa Fui y poco más que se cae. Fue una gran emoción, no sé que estaba haciendo. Aparte estaba Felipe Flores, Carlos Muñoz, Chapita, Mena, Fierro. Uno no se imagina que iba a jugar con esos jugadores", sentenció.