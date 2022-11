¿Volverá a pasar? Las veces que Martín Rodríguez le ha dicho que no a Colo Colo

Colo Colo se coronó campeón del Campeonato Nacional y bajó la estrella 33 de su palmarés. Sin embargo, lejos del descanso y los festejos, la pelotita sigue rodando en el David Arellano. El Cacique mide fuerzas en jornada doble con el Real Betis de Manuel Pellegrini para cerrar el triangular amistoso en el que también participó el River Plate de Paulo Díaz y Pablo Solari.

Pero ojo que no sólo en la cancha hay movimiento en Macul, ya que la dirigencia trabaja a toda máquina para de cumplir los deseos de Gustavo Quinteros, para que decida ampliar su contrato a fin de año. En ese contexto, los Albos hicieron oficial la contratación de Fernando de Paul, pero no fue el ex Universidad de Chile el que llamó la atención de los hinchas sino un viejo conocido que pretenden, otra vez, repatriar: Martín Rodríguez.

¿Otra vez? Las veces que Martín Rodríguez se negó volver a Colo Colo

El Tín empezó su historia en el Popular a principios del año 2015 hasta mediados del 2016, antes de que partiera a México donde fue parte de elencos como Cruz Azul, Pumas, Morelia y Mazatlán.

Luego de eso, el volante nacional reforzó a Colo Colo para la temporada 2021, momento en que compartió con el estratega argentino. Para sorpresa de todos, Rodríguez sólo estuvo cuatro meses y decidió partir al Altay Spor de Turquía.

Allá no vivió un buen momento y, en enero de este año, el cuerpo técnico de Quinteros hizo el primer intento de traerlo de regreso, siendo los montos de su sueldo lo que habrían impedido que se concretara.

En julio parecía el momento propicio toda vez que el equipo turco descendió de división y el extremo finalizó contrato, pero esta vez Martin preferiría al DC United de la Major League Soccer y firmaría para emprender su aventura ahora en Estados Unidos.

Según las últimas novedades, los Albos irían a la carga una vez más en esta ventana del mercado de transferencias.