Un partido lleno de emociones fue el que vivió Pablo Solari en el triunfo por 4-3 de River Plate ante Colo Colo, por el Triangular Amistoso jugado en el estadio Sausalito de Viña del Mar, donde, además, tuvo el reencuentro con los hinchas albos y sus antiguos compañeros.

Uno con el que guarda una importante amistad es Gabriel Suazo, de quien tiene la mejor impresión como personas.

"La verdad que estoy muy contento con reencontrarlo, por el partido, por la victoria del equipo también, para terminar el año de la mejor manera. Estoy muy contento de verlo a Gabriel, que es un gran amigo, la verdad es que estoy muy feliz por él", comentó tras el encuentro.

En ese sentido, también sabe que su gran amigo está por partir de Colo Colo, donde tiene importantes ofertas que vienen desde el fútbol europeo.

"Obvio estoy contento por él porque se lo merece por todo el sacrificio para llegar a donde está. en 2020 no la pasamos bien, trabajemos para eso y le deseo lo mejor", destacan.

En ese mismo sentido, agradeció el gesto que tuvo Colo Colo de entregarle la medalla de campeón, aunque dejó sobre la mesa que todos los honores son para sus compañeros.

"Yo no, no me gusta hacerme cargo de esas cosas. Fueron unos merecidos campeones, estuvieron muchas fechas desde que me fui, hicieron un gran trabajo. Estoy contento por ellos y por el cuerpo técnico", detalla.

Por lo mismo, asegura que lo de no celebrar los goles le nace del corazón y por el respeto a la camiseta de Colo Colo.

"Fue una sensación rara, dicen que los goles son amores pero nunca le gritaría un gol a Colo Colo por lo que me dio, estoy agradecido de por vida. me brindan cariño enorme y sería una falta de respeto gritarles un gol", enfatiza.

Agradece a Gallardo

Por su lado también hubo un momento especial, ya que Marcelo Gallardo está viviendo sus últimos compromisos en la banca de River Plate, lo que tiene a todo el plantel entregándose por completo en los partidos finales.

"Es un técnico que sabe un montón, enseña mucho y en poco tiempo me di cuenta que saca lo mejor de cada jugador. no venía teniendo buenos partidos y trataba de sacarme siempre lo mejor. me enseñó una posición nueva que quizás no lo venía haciendo, me he sentido cómodo. hace que el jugador tenga confianza y crezca", finaliza.