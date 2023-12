Huachipato vs Audax: Cuándo juegan, horario y dónde ver el final del Campeonato Nacional

El Campeonato Nacional vivirá un emocionante final con la disputa de la 30° fecha. Huachipato y todo Talcahuano está ilusionado con gritar campeón, para lo cual deben derrotar a Audax Italiano y esperar otro resultado. Todo es posible en la jornada definitiva.

Los Acereros han realizado una gran campaña de la mano de Gustavo Álvarez, lo cual tiene a los hinchas con mucha expectativa de cara a lo que sucederá el fin de semana. Si bien la realidad es que necesitan una mano de Unión Española ante Cobresal, a esta altura nada apaga el sueño de terminar el 2023 dando la tercera vuelta olímpica de su historia. Audax Italiano ya no tiene objetivos, pero el honor el deportivo jamás se transa.

¿Cuándo juega Huachipato vs Audax Italiano?

El duelo se juega este viernes 8 de diciembre a las 18:00 horas de Chile, en el Estadio CAP de Talcahuano.

¿En qué canal ver en vivo por TV el Campeonato Nacional?

Este partido será transmitido en TV por las señales de TNT Películas, en los siguientes canales según tu cableoperador:

TNT Películas

VTR: 56/781

DirecTV: 502/1502

Movistar: 595/870

Claro: 92/592

Zapping: 52

TuVes HD: 243/131

Entel: 109

Mundo: 66/566

GTD/Telsur: 251/890

¿Dónde ver vía streaming en vivo la 30° fecha?

Este duelo del Campeonato Nacional podrás verlo a través de Estadio TNT Sports.

Una mano de Unión Española

La última jornada tiene solo a Cobresal y a Huachipato con la posibilidad de alcanzar el título. Los Mineros son líderes con 56 puntos, mientras los Acereros les siguen con 54 unidades. Por esta razón, los de Talcahuano están obligados a ganar y esperar que los dirigidos por Gustavo Huerta caigan. En caso de que haya igualdad de puntos, habrá una final a partido único en estadio neutral.

La más reciente presentación de Huachipato fue muy emocionante. Con fecha en simultáneo, los Acereros derrotaron de manera agónica a Ñublense con autogol de Enzo Guerrero, mientras al mismo tiempo en El Salvador Cobresal vencía también con anotación en los descuentos a Universidad de Chile por 4-3. Estos resultados hacen que todo se deba resolver en la fecha final. Colo Colo quedó sin opciones luego de caer ante Unión Española.

Audax Italiano si bien no se juega nada, ya que están salvados del descenso y no tienen opciones de llegar a la Copa Sudamericana, tendrá a prueba su honor y deportividad en Talcahuano. En estas situaciones, la presión muchas veces termina afectando al que tiene la obligación de ganar y dándole más serenidad al que no tiene mayores obligaciones. Si rescatan un triunfo o un empate en el CAP, coronará automáticamente a los Mineros.

Cobresal jugará en simultáneo a Huachipato, enfrentando a Unión Española en condición de visita. Colo Colo también estará en la cancha en el mismo horario ante Curicó Unido, aunque solo con la opción de quitarle el Chile 2 a los Acereros, pase que da la clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores.