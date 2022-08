El Niño Maravilla dejó la grande al disparar que "uno nunca es ídolo en su país" por el trato que le han dado algunos periodistas criollos a lo largo de su carrera. Eso sí, ahora afinó la puntería y aclaró que en su cabeza apretó el gatillo pensando en los que "hablan al pedo, que me dan una risa".

Alexis Sánchez afina la puntería tras sus polémicos dichos y aclara que el disparo es dirigido a "los que hablan al pedo, que me dan risa"

Alexis Sánchez se robó las miradas del mundo entero hace unos días tras hacerse oficial su arribo al Olympique de Marsella en este mercado de fichajes, pero en Chile dejó la grande tras disparar que "uno nunca es ídolo en su país" haciendo alusión a una parte del periodismo criollo.

Eso sí, el Niño Maravilla no ha cerrado la polémica del todo y ahora afinó la puntería para aclarar que al momento de apretar el gatillo en su cabeza estaba pensando en un pequeño sector de las comunicaciones, que incluso provocan que le de risa sus comentarios.

Así lo dejó saber recientemente en el Instagram de TNT Sports Chile, donde comentó una publicación para dejar en claro que con su arribo a Marsella "tengo que seguir dejando a mi país lo más alto posible. Los amo. En especial a los niños y todos los chilenos. Vamos, carajo".

La señal deportiva le respondió al tocopillano y le confesaron que "nosotros también te amamos, Alexis". Ante eso, el goleador histórico de la selección chilena agradeció la muestra de cariño confesando que de "eso no tengo dudas, pero los que hablan al pedo me dan una risa", y aclaró que "no todos, ojo".

Sin embargo, ese no fue el final de la historia. El flamante refuerzo de los focenses pegó de inmediato la siguiente estocada y compartió la publicación de TNT en sus historias con un nuevo mensaje polémico. "El envidioso inventa el rumor", lanzó el formado en Cobreloa.

Así, el ex Inter de Milán dejó claro, una vez más, que su cariño hacia Chile y el amor que le entregan todos los chilenos cada vez que se puede no está en duda, sino que sus polémicas palabras iban dirigidas para aquellos que le han puesto las cosas difíciles el último tiempo.

De momento, Alexis Sánchez piensa en lo que podría ser su debut con la camiseta del Olympique de Marsella. Tras arrancar la temporada de la Ligue 1 con un contundente triunfo de 4-1 ante el Reims, ahora tendrán que visitar a Stade Brestois este domingo 14 de agosto desde las 14:45 horas, y el Niño Maravilla de momento sería considerado por Igor Tudor para ser alternativa.