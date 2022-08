Carlos Caszely analiza a Alexis Sánchez y el cariño de Chile por sus ídolos. "Yo no me quejo, nunca me he quejado"

La presentación de Alexis Sánchez en el Olympique de Marsella dejó una frase que les dolió a varios en Chile. "Uno nunca es ídolo en su país y los chilenos somos así, nunca tratamos de cuidar lo nuestro y muchas veces se quiere más lo de afuera", sentenció el tocopillano al analizar la recepción que tuvo su transferencia en nuestro país.

El delantero se desdijo horas más tarde. Aseguró que el dardo se dirigía a "los periodistas" y que la expresión no fue para la "gente ni por los niños de mi país, a los que amo y que cada vez que voy a Chile me dan amor y energía". Pero quedó en el aire que el jugador más importante de la historia del fútbol chileno se expresara de esa manera en una cita oficial.

La polémica llegó a oídos de un ídolo de ídolos: Carlos Humberto Caszely. El goleador histórico de Colo Colo, figura esencial de la selección chilena y voz respetada en Chile y el mundo entero conversó con RedGol y puso en perspectiva los dichos del Niño Maravilla, entendiendo que han existido enormes cambios desde que nació, hace ya 72 años.

"Yo no me puedo quejar. A mí la gente me quiere mucho y me respeta mucho. Yo no me quejo, nunca me he quejado", advierte el Rey del Metro Cuadrado en un diálogo en que no reservó emociones, aún de duelo por la muerte de su compañera de vida, María de los Ángeles Guerra, hace seis meses.

El dolor le permitió sentir más que nunca la compañía y el cariño de sus miles de seguidores. "Yo no me puedo quejar, porque he sentido un cariño tan grande, un respeto tan grande de todo el mundo. Por ese lado estoy conforme, pero la pena no se me pasa y no se me pasa", reconoce el doble mundialista chileno.

Según Caszely, la pérdida de reconocimiento en el país se da por un tema cultura. "Es por la idiosincrasia que existe, no es por el futbolista o por el artista. Porque todo el mundo olvida, y lo que pasa es que después de los 60 o 70 años, ya pasaste de ser un hombre útil, al revés del otro lado del mundo, donde se respeta más al más viejo".

Caszely: "Estos cabros están en un mundo diferente"



De todas formas, Carlos Caszely reconoce que ha existido una evolución en el sentir de la gente hacia las figuras públicas, y viceversa. "Yo soy cercano a todo el mundo. Muy cercano. Y lo mantuve siempre, toda la vida. Cuando me decían 'oye, te vamos a poner un guardia': ¡Guardia para qué! ¿Están locos? ¡No, no, no! Y nunca negué una foto", explica.

Esa actitud se diferencia de lo que hoy se ve en las personalidades de mayor trascendencia. "Estos cabros están en un mundo diferente y el mundo es diferente. La vida es diferente. Andan con guardias, con estos gallos grandotes, que los cuidan. Son pensamientos diferentes. Yo no digo ni mejor ni peor, pero son diferentes", concluye el Chino.

Alexis Sánchez tuvo una apoteósica bienvenida en el Olympique de Marsella y se agregó inmediatamente a los entrenamientos del conjunto francés, aunque la fecha de su debut todavía no se clarifica, a la espera de que el jugador sea evaluado desde el punto de vista futbolístico y que supere el papeleo legal para su inscripción.

El próximo partido de la escuadra focense será válido por la segunda fecha de la Ligue 1, est domingo como visitante del Brest. En caso de que se postergue, el estreno puede llegar el 20 de agosto, cuando el OM reciba a Nantes en el legendario estadio Vélodrome de la ciudad-puerto más importante del Mediterráneo francés.