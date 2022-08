Alexis Sánchez revolucionó Francia. El tocopillano fue recibido por una multitud de hinchas en un aeropuerto de Marsella, donde se sumó al elenco del puerto tras su salida del Inter de Milán. Cariño que agradeció este miércoles en conferencia de prensa.

El Maravilla, eso sí, dejó una frase que a muchos en Chile les pareció curiosa. "Como dice el dicho, uno nunca es ídolo en su país, me siento muy querido en el extranjero", desatando una controversia en nuestro país al respecto.

Marcelo Barticciotto, que sabe lo que es ser ídolo por todo lo que lo quieren en Colo Colo, comentó que no está de acuerdo con esa apreciación del máximo goleador histórico de la selección chilena. "Cuando Alexis habla a veces es ansioso, dice cosas en las que quizás uno no está de acuerdo", comenzó señalando en Radio Cooperativa.

Luego fue tajante en asegurar que "sí es ídolo en Chile, la gente lo quiere, lo idolatra. Pasa eso sí que en Chile cuando te va bien pasas a ser Dios y si te va mal eres el peor, pasan esas cosas, sobre todo en el futbol".

En ese aspecto reconoce que "hay críticas y elogios exacerbados, no hay término medio. Pero Alexis no está en lo cierto, aunque es respetable su mirada. Lo puede sentir así cuando escucha críticas y cree que es de todo el mundo. Son reglas del juego".

Rodrigo Goldberg agregó su percepción sobre los dichos del ex Cobreloa. "Los jugadores en general, al ser generación distinta a la nuestra, basan todo por lo que se dice en redes sociales. El 90% es así. Eso lo firmo".

Añadió el Polaco que "conversé el año pasado con un ex jugador de la selección y me decía que no lo querían. Yo le explicaba que había murales con su cara, que algunos le ponen su nombre a los hijos, que la gente lo quiere y recuerda. Pero se guían por Twitter, Facebook e Instagram".