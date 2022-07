El mundo del fútbol y todo Chile celebrarán este martes los 72 años de vida de Carlos Humberto Caszely. Pero el Rey del Metro Cuadrado no estará para agasajos ni mucho menos. En febrero falleció su compañera de vida, María de los Ángeles Guerra, y hoy más que nunca sentirá su ausencia. "Es un momento muy complejo, demasiado complejo. Nunca pensé que era tan fuerte, nunca. ¡Cincuenta años juntos!", lamentó el goleador histórico de Colo Colo.

Caszely había evitado la exposición pública. Pero en la antesala de su cumpleaños le concedió una sensible entrevista a un viejo amigo, el periodista Juan Carlos Caco Villalta, que conduce un programa vespertino en radio Dulce de La Ligua. Ahí el ex delantero virtió su dolor, aunque también regaló algunas sonrisas. Aquí la transcripción de sus palabras.

"Son cincuenta años desde que nos tomamos de la mano en la cancha 1 de la universidad, en el Físico, y no nos soltamos nunca más. Es muy complicado y difícil hablar de eso, porque no existe palabras, no hay respuestas para todo lo que uno se pregunta".

"Hay mucha gente a tu alrededor: familia, hijos, nietos; pero llegan momentos como este, en el que estoy solo en el departamento y empiezan los recuerdos de la universidad, de cuando me arrancaba de la concentración para que ella fuera a jugar tenis a Llolleo o Papudo; o cuando ella me esperaba en su casa después de los partidos para saber cómo llegaba, no cómo me había ido. Me fracturaron cuatro veces, así que para ella era más importante el hombre que el futbolista y eso lo tuvimos claro en los cincuenta años que tuvimos juntos".

"Los nietos no tienen por qué pagar el dolor y la culpa que uno siente, el corazón roto. Me acuerdo que cuando joven alguen decía 'le rompió el corazón' y uno decía 'no, imposible'. Y a mi edad me di cuenta de que el corazón sí se rompe, que está triste, que duele. ¡Duele! Y no hay cómo sacarlo".

Caszely: "Tuve que ir al psicólogo y al psiquiatra porque no daba más de dolor"



"Un par de meses después de que ella se había ido tuve que ir al psicólogo y al psiquiatra, porque no daba más. Muchos esconden cuando van, pero yo no. Siempre fui muy directo. Tuve que acudir porque no daba más de dolor".

"Y poquito a poquito he tratado de llorar menos, de acordarme de las cosas lindas y buenas de nuestra vida en común, que fueron muchísimas; de nuestros viajes, de nuestras casas, de tanto que nos cambiábamos. Todos me dicen 'por qué no te cambias del departamento'. Y yo digo que no, porque se lo prometí a María de los Ángeles".

"Mañana (hoy) cumplo 72 años. ¿Sabes lo que va a ser mañana para mí? ¿Sabes lo que será despertarse y no encontrar esa mano al lado, que te saludaba a las 7:00 de la mañana? ¿Sabes lo que va a ser esa tarde, cuando ella no me esté celebrando el cumpleaños? Puta que va a ser difícil, Caco".

Perdimos la cuenta de las oportunidades en que Carlos Humberto Caszely pintó una sonrisa en el rostro de millones de chilenos, en tiempos difíciles y dolorosos. Ojalá que en esta jornada, el ídolo y referente encuentre el abrazo y la gratitud de quienes iluminó con su estampa y sus goles.