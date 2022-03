Cuando se cumple una semana de la sensible partida de María de los Ángeles Guerra, la esposa de Carlos Humberto Caszely, fue el mismo ídolo del fútbol chileno quien hizo los honores: una hermosa dedicatoria que compartió por Instagram con un emotivo video.

"Pasaron siete días y en cada momento te recuerdo, amiga y compañera de mi vida. Tus hijos, nietos, yernos y nuera han mantenido la costumbre de venir a pegar en la pera, ¡y no traer nada para la once! Te recordaré por siempre, te amaré por siempre", escribe el ex delantero.

Luego anota la letra de un clásico de la música chilena. "Ata una cinta amarilla al viejo roble", una canción de Buddy Richard que el mismo Caszely interpreta para María de los Ángeles, en una escena profundamente romántica en el dormitorio de la pareja.

"Mi estrella luminosa", corona la dedicatoria a la persona que acompañó su vida por cincuenta años y cuya muerte impactó a la gran familia del fútbol chileno. "Fue un día emotivo donde nuestra estrella subió al cielo para iluminarnos e iluminarlos. Eternamente agradecido", había señalado Caszely en un post anterior.

No es primera vez que el goleador histórico de Colo Colo se retrata junto a su mujer. Antes de su fallecimiento, compartió un video de tintes similares que estremecía por su sensibilidad. "Te amo y te amaré por siempre. Mi pequeña langosta".

La muerte de María de los Ángeles ha puesto en relieve la tremenda importancia de Carlos Humberto Caszely para el fútbol chileno y para los hinchas, que se plegaron al pésame al margen incluso de la camiseta.