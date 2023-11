"La U me hace sentir en familia": Vale Toro sueña con Edu Vargas y Aránguiz para 2024

La U no pelea por el título ni por el descenso en la recta final del Campeonato Nacional 2023, pero enfrenta una gran disyuntiva. Mientras tanto, Valentina Toro piensa en 2024 y se ilusiona con el regreso de Eduardo Vargas y Charles Aránguiz.

Y es que la histórica karateca chilena, quien le dio la 11° medalla de oro al Team Chile en Santiago 2023, es hincha del Romántico Viajero de toda la vida y en diálogo con RedGol sueña con la vuelta de dos glorias azules.

Universidad de Chile pelea por entrar a la Copa Sudamericana de la próxima temporada, pero su próximo rival es Cobresal, que en caso de caer podría dejarle la cima servida a Colo Colo. Algunos quieren que el Chuncho se deje perder y otros, apoyados por los albos, les piden que salgan a ganar por el objetivo.

Vale Toro, por su parte, fue homenajeada por Adidas y su indumentaria con la que hizo historia en los Panamericanos será parte de un museo de la marca. Y en aquel evento se refirió a su amor por el club universitario.

El amor de Valentina Toro por la U

Sorpresa generó en los hinchas de Universidad de Chile cuando los parlantes del Estadio Santa Laura anunciaron un homenaje. Vale Toro y Marco Grimalt, hinchas acérrimos de los azules, saludaron a los fanáticos con sus medallas y los llenaron de cariño.

Al ser consultada por su cercana relación con el Bulla, Toro cuenta que “soy hincha de la U desde chiquitita, siempre me acuerdo que mi primer partido fue una vez que le ganamos al Audax Italiano”.

“Mi papá, mi abuelo y mis tíos son chunchos, entonces desde muy chica mi papá me llevaba al estadio, después yo más grande iba con un amigo, en 2019 antes de la pandemia, a meternos a la barra. Pero después dejé de ir por las competencias”, recuerda.

Sobre el reconocimiento azul en Independencia, Vale confiesa que “fue genial el cariño de toda la gente“.

“La U me hace sentir en familia. Mi papá estaba más nervioso viendo el partido de la U que viendo mi pelea de los Juegos Panamericanos“, destaca entre risas.

Así, para cerrar se refiere a la posibilidad de que dos glorias azules como Eduardo Vargas y Charles Aránguiz vuelvan al club, y su rostro demuestra emoción y recuerdos de su infancia apenas se lo mencionan.

“Los dos (que regresen a la institución), es que me recuerdan a cuando era chiquitita y jugaban en la U. Sería bacán“, concluyó.

La locura tras Santiago 2023

Finalmente, Valentina Toro también habla con la Redgoleta sobre lo que han sido los días de locura tras ganar oro en Santiago 2023. “Ha sido rico, llegué ayer a Chile porque estuve dos semanas de vacaciones así que estoy contenta, he estado disfrutando mi medalla”.

Sobre lo primero que pensó al triunfar, recuerda que “estaba en shock, veía a toda la gente gritar, no podía creer que me habían dado ganadora, como que fue mucha emoción. Quería llorar, estar feliz, estaba emocionada, quería saltar, fueron muchas cosas”.

Así, cierra contando lo que viene para ella. “En lo personal ya en enero vuelvo y empiezo la temporada del otro año. Tenemos Sudamericano, Panamericano, Mundial por equipos”.

“Lo que más me gustaría es subir puestos en el ranking mundial, este año no pude asistir al Mundial por los Juegos Panamericanos, así que me gustaría ir a hartas copas del mundo para poder llegar al top mundial, lo máximo que llegué este año fue a cinco, así que quiero superar eso”, finalizó.

¿Cuándo juega la U?

Este domingo 3 de diciembre, desde las 18:00 horas, Universidad de Chile visita a Cobresal en El Salvador por la fecha 28 del Campeonato Nacional 2023.

