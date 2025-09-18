Universidad de Chile visita a Alianza Lima por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. Los azules buscan sacar ventaja en los primeros 90 minutos en plenas Fiestas Patrias, en la capital peruana.

Restando poco menos de una hora para el duelo, el entrenador del Chuncho, Gustavo Álvarez, confirmó el once titular con la formación: y no hay cambios.

La U formará con Gabriel Castellón en el arco; Fabián Hormazábal, Franco Calderón y Matías Zaldivia en defensa; Maximiliano Guerrero, Marcelo Díaz, Charles Aránguiz, Matías Sepúlveda; y Javier Altamirano en mediocampo; Nicolás Guerra y Lucas Assadi en ataque.

Antecedente, bajas y banca de la U

Es decir, la U repite el mismo equipo titular con el que goleó por 3-0 a Colo Colo en el Superclásico que la Supercopa, que le dio el pesado trofeo a las vitrinas azules.

Formación de la U contra Alianza Lima.

Cabe considerar que la U tiene tres bajas por lesión contra Alianza, que si bien tampoco fueron alternativa contra Colo Colo, en condiciones normales probablemente serían titulares: Nicolás Ramírez, Israel Poblete y Lucas Di Yorio.

En la banca de la U estarán Cristopher Toselli, Pedro Garrido; Ignacio Tapia, Nicolás Fernández, Leandro Fernández, David Retamal, Sebastián Rodríguez, Felipe Salomoni, Ignacio Vásquez, Antonio Díaz, Rodrigo Contreras y Rubén Vera.

El duelo entre Universidad de Chile y Alianza Lima, por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, se disputará este jueves 18 de septiembre, desde las 21:30 horas en el estadio Alejandro Villanueva, en la capital de Perú, sin presencia de hinchas azules por castigo de Conmebol.