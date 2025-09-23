Universidad de Chile no sólo tiene la mente puesta esta semana en el duelo contra Alianza Lima, por la revancha de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025.

También apunta a la Liga de Primera y a poder acortar distancias con el gran puntero que es Coquimbo Unido, por lo que este domingo pagará uno de los dos partidos que tiene pendiente en el torneo.

Desde las 15.30 horas enfrentará a Deportes La Serena en el estadio La Portada, por lo mismo se quedarán todos estos días en la ciudad esperando ese encuentro para poder seguir en la pelea por el título, aunque sea bien lejana.

Un duelo donde Gustavo Álvarez ya tiene una baja confirmada, más allá de lo que pueda pasar en el choque ante Alianza Lima por el torneo internacional: Franco Calderón.

Franco Calderón fue expulsado en el Superclásico en el Monumental. Foto: Javier Vergara/Photosport

ver también U de Chile tiene fecha para conocer un nuevo fallo de la Conmebol por la Copa Sudamericana

¿Quién se pierde el próximo partido de U de Chile?

Fue en el Superclásico jugado en el estadio Monumental, donde Colo Colo venció por 1-0 a Universidad de Chile, que Franco Calderón fue expulsado en el primer tiempo.

Publicidad

Publicidad

Tras una fuerte falta en contra de Vicente Pizarro, el Tribunal de Disciplina decidió darle dos fechas de castigo, donde ante Deportes La Serena pagará su primer duelo.

Una situación que llama a la tranquilad es que Nicolás Ramírez superó sus problemas físicos, por lo que más allá de la importante baja que significa Calderón, podrá contar con el defensor formado en sus filas.

Algo que deberá ver el propio Álvarez, cuando el viernes se entrenen en el estadio La Portada de La Serena, en miras a enfrentar al cuadro local por el torneo nacional.

Publicidad

Publicidad