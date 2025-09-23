Universidad de Chile dio un importante paso ante Conmebol, luego de presentar una apelación al fallo de los hechos de violencia ocurridos en el duelo ante Independente por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.

En ese sentido, desde Azul Azul han manifestado que les parece excesivo el castigo de 7 fechas sin hinchas como local, además la multa por posibles actos racistas de sus hinchas.

Una situación que fue presentada esta jornada ante Conmebol y, según entienden en la dirigencia de la U, al menos, en el primer punto, podría tener rápida respuesta.

Así lo hicieron saber en radio Cooperativa, donde han dado una fecha para conocer una fecha desde Paraguay, lo que la U incluso lo podría saber antes de jugar contra Alianza Lima.

Los castigos contra Independiente todavía se siguen peleando en Conmebol. Foto: Fotobaires/Photosport

ver también Tras fallo Conmebol: La U presenta apelación y apunta a dos puntos claves para campaña internacional

¿Qué espera la U por el fallo de la Conmebol?

Fue en en el citado medio donde entregaron detalles de la apelación de Universidad de Chile con la Conmebol, de manera de no ser tan drásticos en sus medidas.

Publicidad

Publicidad

“La U espera la respuesta esta semana, que es bajar los partidos de local y el monto de la multa por posibles actos racistas en el partido de Independiente. Marcelo Díaz habló en eso y explicó lo del plátano ante el tribunal de la Conmebol”, comentó el periodista Francisco Caneo.

Ene sentido, asegura que “a más tardar el jueves saldrá el de la primera apelación”, mientras les hicieron saber otra preocupación de parte de Conmebol por si pasan a las semifinales del torneo.

“Conmebol tiene ojo porque si pasa la U y Lanús los azules vuelven a Argentina y están al lado de Avellaneda”, explica, lo que enciende una pequeña alarma antes de conocer los resultados de los cuartos de final.

Publicidad