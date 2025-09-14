U de Chile ya palpita la Supercopa. La deuda ante Colo Colo por este compromiso se comienza a saldar a partir de las 15:00 hrs en el estadio Santa Laura.

Si bien en los últimos días la postura oficial de la dirigencia azul era por nuevamente postergar el compromiso, dada la cercanía con la llave ante Alianza Lima por la Copa Sudamericana, lo cierto es que terminaron por ceder.

Y es así que Gustavo Álvarez preparó en las últimas horas los detalles de la Supercopa ante el Cacique, antes de tomar las maletas para viajar a Lima para soñar con avanzar a la semifinal, con algunas sorpresas.

Las sorpresas de U de Chile en la lista de citados: Dos promesas

Fue así que a primera hora de la mañana de este domingo, U de Chile hizo oficial la lista de citados para enfrentar en el Santa Laura a Colo Colo por la Supercopa del fútbol chileno, con varias sorpresas.

Marcada por las bajas de Lucas Di Yorio, Nicolás Ramírez e Israel Poblete, Gustavo Álvarez tuvo que recurrir a otros nombres para suplir la nómina que llegará a Independencia.

Es así que dos nombres que vienen desde el fútbol joven universitario tendrán la oportunidad de sumar minutos si es que el DT lo dispone. Se trata de Benjamín Aravena y Rubén Vera.

Aravena firmó su primer contrato profesional hace un año, tras destacar en el equipo Sub 20 de U de Chile, al igual que participar de varios microciclos de la Selección Chilena Sub 20 de Nicolás Córdova. “Su velocidad, capacidad para encarar, buena pegada y también un recorrido que le permite aportar en defensa”, son parte de las cualidades que destaca su sitio web.

Benjamín Aravena es una de las sorpresas de Gustavo Álvarez para la Supercopa ante Colo Colo. Foto: Universidad de Chile/Prensa.

Vera, en tanto, lleva 12 temporadas de formación en la U de Chile, hasta donde llegó a los 7 años, comenzando en la categoría Sub 8. Si bien comenzó como delantero, con el paso de los años fue cambiando de posición hasta ser mediocampista, para ser capitán de la Sub 18 que fue campeón en el Apertura ante Santiago Wanderers.

“Destacando por su dedicación en cada balón, su inteligencia para leer el partido y recorrido para intentar lanzar siempre el equipo hacia adelante“, destaca el Romántico Viajero sobre el joven.

Otra de las sorpresas de los citados azules es Rubén Vera. Foto: Universidad de Chile/Prensa.

Citados de Gustavo Álvarez para la Supercopa ante Colo Colo

Con la presencia de Benjamín Aravena y Rubén Vera, esta es la lista de citados de U de Chile ante Colo Colo por la Supercopa en el Estadio Santa Laura.

1.- Cristopher Toselli

2.- Franco Calderón

3.-Ignacio Tapia

6.-Nicolás Fernández

7.-Maximiliano Guerrero

9.-Leandro Fernández

10.-Lucas Assadi

11.-Nicolás Guerra

13.-David Retamal

14.-Sebastián Rodríguez

15.-Felipe Salomoni

16.-Matías Sepúlveda

17.-Fabián Hormazábal

19.- Javier Altamirano

20.-Charles Aránguiz

21.-Marcelo Díaz

22.-Matías Zaldivia

23.-Ignacio Vásquez

24.-Antonio Díaz

25.-Gabriel Castellón

27.-Rodrigo Contreras

32.-Benjamín Aravena

40.-Rubén Vera

La probable formación tendrá a Gabriel Castellón en el arco; Fabián Hormazábal, Franco Calderón y Matías Zaldivia en la defensa; Maximiliano Guerrero, Marcelo Díaz, Charles Aránguiz y Matías Sepúlveda en el mediocampo; Javier Altamirano y Lucas Assadi más adelantados; y Nicolás Guerra en el eje de ataque.