U. de Chile se alista para su regreso a la acción oficial, ya que este viernes recibe a Coquimbo Unido por la fecha 28 del Campeonato Nacional 2023. Los azules se enfocan en cerrar el año de la mejor manera posible, pero en la dirigencia ya empiezan a planificar lo que será la temporada 2024.

El regreso al renovado Estadio Nacional es una de las novedades del Romántico Viajero de cara a la próxima campaña, donde entre otras cosas también se define la continuidad de Mauricio Pellegrino como director técnico.

Aún no está definido si la U jugará o no la Copa Sudamericana del año que viene, al igual que no se ha sentenciado si el entrenador argentino de 52 años seguirá al mando del equipo azul.

La incertidumbre generada en torno al futuro de la banca del Chuncho ha acercado varios nombres, y revelan que esa lista ahora es encabezada por Francisco Meneghini.

Paqui es primera opción

Según el reporte de Al Aire Libre en Cooperativa, Paqui Meneghini pasó a ser el primer candidato a sentarse en la banca de U. de Chile. Esto en caso de que al finalizar el actual torneo el proceso de Pellegrino llegue a su fin.

El informe apunta que la dirigencia del cuadro universitario quiere buscar un DT principalmente del medio argentino, aunque también revelan que un grupo de directivos de Azul Azul quieren a alguien que conozca el balompié criollo.

Bajo ese contexto es que aparece el nombre de Paqui, que actualmente con Everton acecha a Colo Colo en la tabla de posiciones con la ilusión de subir al tercer lugar de la tabla y entrar a la fase previa de Copa Libertadores.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que Meneghini aparece como posibilidad para tomar las riendas del Bulla, ya que son varios los mercados de pases en los que su nombre ha rondado el Centro Deportivo Azul.

En su historial, Meneghini ha dirigido cinco campañas en el fútbol chileno comandando a Unión La Calera, Audax Italiano y actualmente Everton de Viña del Mar.

Sus inicios los hizo como ayudante y analista de videos de Marcelo Bielsa y Jorge Sampaoli en la selección chilena, para después ser ayudante técnico de Sebastián Beccacece en la U.

Pellegrino está abierto a seguir en U. de Chile

Pellegrino se refirió recientemente a sus opciones de seguir en la U de cara al 2024. “Creo que la valoración va por los resultados, entonces si terminamos bien en Copa Sudamericana la valoración será diferente a que no”, lanzó de entrada.

“Todo se puede conversar, estoy abierto a conversar y acá estoy muy contento. Tenemos condiciones de trabajo muy buenas, pero ahora hay que centrar en Coquimbo y espera tema entrenador”, complementó el adiestrador.

Así, el ex DT de Vélez Sarsfield deja en claro que “yo no he hablado con nadie, nadie me ha comunicado nada porque estoy centrado. Veo a la institución con derecho a reflexionar hasta el final”.

Tras eso, Pellegrino recuerda que “cuando firmé contrato con la U la oferta eran dos años. Yo insistí que fuera un año“.

“Los clubes necesitan revisar expectativas, si están de acuerdo o no, por eso me siento tranquilo, porque no hay ataduras en ningún lado con libertad de accionar”, agregó para después referirse a la ilusión de dirigir en el Estadio Nacional si continúa la próxima temporada.

“Sin duda, porque creo que es el mejor escenario, pese a los bonitos estadios en todo Chile, pero el Nacional tiene mucha historia“, disparó.

“Recuerdo las imágenes desde Argentina, siempre tuve la ilusión de un partido por lo que me decían los colegas. Este año no ha podido ser, ha sido un año de vaivenes”, profundizó.

“Tenemos un potencial que es la gente, la hinchada, que en momentos difíciles siempre está. En partidos casi definitorias jugar con todo el público sería fantástico, no puede ser, pero el que viene bienvenido”, concluyó.

¿Cuándo juega U. de Chile?

Este viernes 24 de noviembre, desde las 18:00 horas, Universidad de Chile recibe a Coquimbo Unido. Duelo válido por la fecha 28 del Campeonato Nacional 2023 y que se jugará en el Estadio Santa Laura.

¿Cómo va la U en la tabla?

Con 27 partidos jugados, la U. de Chile marcha octava en la tabla de posiciones del Campeonato Nacional 2023 con 37 puntos. Universidad Católica tiene las mismas 37 unidades, pero se queda con el séptimo puesto -que además es el último cupo a Copa Sudamericana- por diferencia de gol.

