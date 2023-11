Sin tener claridad de si el técnico Mauricio Pellegrino va a continuar en Universidad de Chile en la próxima temporada, en Azul Azul están armando el plantel para 2024.

En ese sentido, se ha sabido que están muy cerca de cerrar a su primer refuerzo del mercado de pases, done fueron a buscar al central Franco Calderón, quien está en Unión de Santa Fe.

Con esto, la idea es replantear la última línea con un nuevo compañero para Matías Zaldivia, ante la salida de jugadores que puede ser importante con el fin del Campeonato Nacional.

Una conformación que se da sin la luz verde de la renovación de Pellegrino, que se espera se converse recién cuando termine el último partido en diciembre, para saber si se consiguió el objetivo de la clasificación a la Copa Sudamericana.

Mueve las piezas

El periodista Cristián Caamaño, en Deportes en Agricultura, profundiza con el plan que está armando la U para 2024, donde asegura que será renovada la dupla de centrales en la formación titular.

“La U fue a buscar un zaguero a Argentina que está listo, Franco Calderón. 24 años, titular en Unión de Santa Fe. Viene a ocupar una plaza de defensa central con Zaldivia”, comentó.

En ese sentido, asegura que dentro de los grandes damnificados está Nery Domínguez, quien termina contrato, además de Luis Casanova, quien podría ver la puerta de salida del CDA.

“Claramente la U va prescindir de Nery Domínguez, por rendimiento. Por lo que pasó en el último partido antes del clásico y otras situaciones”, detalló.

Cupos extranjeros

La U actualmente tiene lleno el cupo de extranjeros de su plantel, por lo que para la llegada de Calderón es obvio que debe liberar espacios. Uno de los llamados a salir es Nery Domínguez, aunque existe otra opción.

Según información de Alexander Barrera, existe una opción con Cristián Palacios: “La U puede acelerar el trámite de nacionalización por tener hija chilena. Llegó en 2020 a Unión Española, va cumplir cuatro años. Por su hija que nació en Chile le permite acelerar el trámite de la nacionalización. Se puede abrir un cupo y tiene un año más de contrato”, detallan.

Eso sí, Caamaño llama a la calma con este movimiento, porque los plazos pueden que no den para cuando esté abierto el libro de pases, en algo que debe revisar bien Universidad de Chile.

“El tema que la U debe tener claridad con respeto a eso. Primero presentar, luego recepción y puede tardar muchos meses y hay hasta febrero para inscribir. Cuando cierra libro de pases debe definir los extranjeros y la U va a estar amarrada de manos hasta esa fecha para saber si va a ser chileno en el primer semestre. El trámite no se ve tan fácil. Lo mismo que Mateos, son situaciones que no tiene fecha clara de recepción y de resolución. No es llegar y que sea automático”, precisó.

¿Qué números tuvo Franco Calderón en Unión de Santa Fe?

Desde que debutó en la temporada 2019 con el Tatengue, Franco Calderón jugó 130 partidos y marcó 130 goles con Unión de Santa Fe. Además, ha recibido 26 tarjetas amarillas y ha sido expulsado en 5 oportunidades, solo una por roja directa. En 2022 jugó Copa Sudamericana con el club.

