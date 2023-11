Universidad de Chile vuelve a la competencia en el Campeonato Nacional, donde este viernes debe recibir a Coquimbo Unido, en un duelo clave en busca de la clasificación a la Copa Sudamericana.

Un duelo que está dentro de las tres fechas para la finalización del torneo y donde se espera una definición del club para saber de la continuidad o salida del técnico Mauricio Pellegrino.

Un tema que, hasta el momento, tanto la dirigencia como el propio técnico argentino, han decidido chutear hasta el final de la competencia, cuando se sepa si se logró alguno de los objetivos.

Pese a todo, Pellegrino manda un mensaje a la dirigencia, asegurando que está feliz en el cargo, cómodo en el país y, lo más importante, abierto a conversar sobre el contrato.

La esperanza del argentino

Una de las claves para la continuidad de Pellegrino tiene que ver con la clasificación a la Copa Sudamericana, donde Coquimbo Unido aparece como rival directo en la tabla de posiciones.

Por lo mismo, el argentino prefiere poner la pausa a definir su futuro, dejando en claro que sólo tiene el partido en mente, aunque de igual forma manda un recado para que sepan que se siente cómodo en el club.

“Creo que la valoración va por los resultados, entonces si terminamos bien en Copa Sudamericana la valoración será diferente a que no. Todo se puede conversar, estoy abierto a conversar y acá estoy muy contento. Tenemos condiciones de trabajo muy buenas, pero ahora hay que centrar en Coquimbo y espera tema entrenador”, comentó Pellegrino.

“Yo no he hablado con nadie, nadie me ha comunicado nada porque estoy centrado. Veo a la institución con derecho a reflexionar hasta el final. Cuando firme contrato con la U la oferta eran dos años. Yo insistí que fuera un año. Los clubes necesitan revisar expectativas, si están de acuerdo o no, por eso me siento tranquilo, porque no hay ataduras en ningún lado con libertad de accionar”, precisó.

El sueño del Estadio Nacional

Uno de los temas que más a pegado en Universidad de Chile en la temporada es su cambio de localía, donde no ha podido ir al Estadio Nacional por los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023.

Por lo mismo, cuando se abre la puerta para la U en la temporada 2024, Pellegrino también deja sobre la mesa las ganas de poder dirigir en ese escenario con todos los hinchas.

“Sin duda, porque creo que es el mejor escenario, pese a los bonitos estadios en todo chile, pero el Nacional tiene mucha historia. Recuerdo las imágenes desde Argentina, siempre tuve la ilusión de un partido por lo que me decían los colegas”, explicó.

“Este año no ha podido ser, ha sido un año de vaivenes. Tenemos un potencial que es la gente, la hinchada, que en momentos difíciles siempre está. En partidos casi definitorias jugar con todo el público sería fantástico, no puede ser, pero el que viene bienvenido”, finalizó.

¿Cuándo juega Universidad de Chile y quién es su próximo rival?

La U recibe a Coquimbo Unido este viernes 24 de noviembre, desde las 18:00 horas en el estadio Santa Laura, por la antepenúltima (28°) fecha del Campeonato Nacional 2023.

