U. de Chile no pudo conseguir un triunfo en el debut de Fernando Gago. Los azules cayeron contra Unión La Calera en lo que fue el estreno del técnico, marcado por distintas bajas y la lesión de Juan Martín Lucero.

En palabras del mismo entrenador, pese al resultado, “en líneas generales, fue un buen partido con lo que queríamos hacer“. ¿Y qué dice el resto?

En Radio Agricultura, Cristián Caamaño valoró lo que mostró el equipo de Fernando Gago en la cancha. “Indudablemente que la gente abraza el resultado como única verdad en el fútbol, y puede haber razón, porque la U no suma”, dijo.

“La diferencia con los otros partidos es que al menos en un tiempo se vio una idea de juego que está mucho más parecida a lo que tenía la U con Gustavo Álvarez“, evaluó Cristián Caamaño.

Fernando Gago debutó en U. de Chile con una derrota | Photosport

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“Es el camino”: Cristián Caamaño aprueba el debut de Fernando Gago en U. de Chile

“Si tuviese los intérpretes adecuados -por las seis bajas-, la toma de decisiones, la búsqueda de espacios hubiese sido más efectiva”, analizó también el comentarista deportivo.

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En esa línea, Cristián Caamaño declaró que “si la gente analiza el primer tiempo, puede tener buenas señales de cara al futuro. Ese es el camino que debe seguir Fernando Gago”.

El próximo partido de U. de Chile será el martes 31 de marzo a las 18:00 horas contra Audax Italiano, por la fecha 3 de la Copa de la Liga. Después de eso, el DT hará su debut en la Liga de Primera el fin de semana del 5 de abril.