Matías Dituro cuenta las horas para un partido importantísimo de la Universidad Católica. O, más bien, la reanudación de uno. Este miércoles 28 de junio, a contar de las 18 horas, se disputarán los 60 minutos que faltan del Clásico Universitario inconcluso desde el 30 de abril.

La UC iguala 0-0 ante Universidad de Chile, aunque el tiempo restante se disputará en el estadio Santa Laura. Y la distribución de la hora por jugar motivó un cuestionamiento del capitán de la Franja.

Todo partió a raíz de una consulta de Jorge Cubillos. El experimentado reportero de TNT Sports le apuntó a la rareza de jugar 15′, luego descansar y volver al campo de juego. Le recordó el duelo entre River Plate versus Defensa y Justicia que fue suspendido por la muerte de un hincha de los Millonarios.

“Los especialistas, el profe y el cuerpo técnico, seguramente sabrán muy bien. Pero hemos trabajado focalizándonos en eso. Que vamos a entrar y son 15′ y luego, 15′ de descanso. Simulamos un poco lo que podría ser. Obviamente no será lo mismo en un partido oficial, pero sí la sensación de que en 15′ se termina el primer tiempo”, afirmó Matías Dituro.

Dituro critica la organización para reanudar el Clásico Universitario, pero aplaude el plan de la UC

Matías Dituro profundizó en ese análisis del Clásico Universitario que se definirá en la Plaza Chacabuco. “Y esta es opinión personal: dividirlo en dos tiempos similares de la misma cantidad de minutos habría dado otra sensación. Pero al final es para los dos iguales. Intentaremos adaptarnos”, afirmó el ex golero del Celta de Vigo de España.

Otro de los temas que abordó Dimuro, como le apodaron en su paso por el cuadro gallego, fue la falta del fútbol en el receso. “Nos hubiese gustado jugar partidos oficiales y tener ritmo de partidos amistosos que hubiesen sido más parecidos a un partido oficial. Ahí el ritmo de competencia se va elevando”, reconoció el ex meta de Deportes Antofagasta.

“Pero también si hubiéramos jugado quizá diríamos que tuvimos dos días de descanso menos que el rival. Creo que entrenamos muy bien. No creo que nos modifique en algo jugar amistosos. De hecho no se podía, la cancha no estaba en condiciones”, cerró el portador de la jineta de la UC, Matías Dituro.