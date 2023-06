Universidad de Chile y Universidad Católica terminarán por fin, si los delincuentes no vuelven a hacer su indeseada aparición, el Clásico Universitario. Este miércoles 28 de junio azules y cruzados jugarán los 60 minutos restantes del duelo que no finalizó en Concepción y Nicolás Guerra vivirá su gran revancha.

El delantero de 24 años falló un penal que le costó al Romántico Viajero la eliminación de la Copa Chile ante O’Higgins, y ahora regresará al Estadio Santa Laura para intentar vencer a la UC. Y dos históricos azules lo llenan de apoyo.

Nicolás Guerra y su gran revancha ante la UC

En diálogo con RedGol, fueron César Vaccia y Martín “Tincho” Gálvez quienes se refirieron al triste momento que vive el atacante formado en el Chuncho.

Gálvez, surgido en la cantera azul igual que Guerra, destaca de entrada que “bueno, los goleadores tienen esta problemática. El muchacho yo creo que tiene condiciones, pero juega siempre de espalda, no tiene mucha opción”.

“Las grandes oportunidades que tuvo en Santa Laura hace una semanita atrás fueron mediante pelotazos y solo así quedamos con cierta opción de gol, por lo tanto él no tiene mucha ayuda del equipo en general“, añade.

“Fallar un penal cualquiera lo puede hacer, y ojalá que este partido lo marque para recuperar su ánimo personal, porque es importante tener jugadores con ánimo en el ataque”, complementó.

El histórico César Vaccia, al ser consultado sobre qué se puede hacer con Nicolás Guerra, no duda. “Buena pregunta. Yo creo que el Nico es un buen jugador, lamentablemente está al debe con lo que ha hecho hasta ahora en comparación con lo que hizo en Ñublense“.

“Lo complicó mucho haber perdido el penal también, entonces se le juntó todo. Desde el punto de vista emocional yo creo que está complicado el Nico, pero bueno, ahí se verá la mano y liderazgo del técnico para ver qué es lo mejor para él y poder recuperarlo”, cerró.

“Ganarle a la UC sería un bálsamo importante”

Vaccia también analiza con RedGol la opción de que la U le gane a la UC. “Me parece que sería ideal. Después de perder la opción de Copa Chile, ganarle a Católica sería un bálsamo importante“, apunta.

“Además que nos metemos ahí entre los primeros, y yo creo que sería muy importante empezar la segunda rueda con esa buena posición, sería lo ideal”, añadió el último DT que ganó un clásico ante Colo Colo en el Monumental.

Por su parte, Tincho Gálvez deja en claro que “creo que no se puede volver a dejar puntos en el camino, es importante para la moral y el retorno al torneo poder partir con el pie derecho”.

Así, resalta que iniciar la segunda rueda con victoria ante Católica sería “una inyección anímica tremenda considerando que los puntos son clave para intentar de mantenerse arriba”.

“La U podría dar la pelea por algún torneo internacional… y por qué no más arriba…”

“Queda mucho campeonato, y aunque uno quisiera no creer que el torneo está tan pobre con los demás que igual que la U podría dar la pelea para clasificar a algún torneo internacional y por qué no más arriba“, complementa Gálvez.

Después, añade que “así como uno puede soñar por algo lindo, si se pierde y se empata podríamos habernos metido entre los de abajo también, así que aprovechando que es un clásico, que significa mucho para los jugadores y las instituciones, es un buen momento como para partir bien el segundo semestre”.

“Es una linda oportunidad para crecer, para sumar. Ahora, hay una parte pública o mediática que lo hace más lindo el partido, pero los tres puntos valen lo mismo que si fueran contra el colista”, agrega.

“No es el momento de flaquear y si es con Católica y Católica no está al nivel nuestro ya no hay excusas, uno no puede decir que tienen seleccionados o que andan mejor, hoy estamos muy parecidos en el rendimiento y es el momento de sacar a relucir la garra y la fuerza del Chuncho, y ver si estos muchachos muestran algo de lo que uno quisiera que mostraran, ya está bueno creo yo”, cerró.