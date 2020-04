La particular rutina de ejercicios que Jack Black presentó durante "One World: Together At Home"

Jack Black, el reconocido actor, comediante y músico, también quiso aportar con su granito de arena al evento "One World: Together At Home" y lo hizo entregando su particular rutina de ejercicios.

Black recorrió su casa realizando las más diversas piruetas, demostrando su entusiasmo por mantenerse activo durante la cuarentena por el coronavirus. Eso sí, en el remate de todo el recorrido que ofreció se auto premió con una contradictoria recompensa.

El actor sacó risas entre quienes veían el show y valoraron su rutina en redes sociales, resaltando como uno de los grandes momentos de la transmisión, en la que también brillaron presentaciones de Lady Gaga, The Rolling Stones, Eddie Vedder, Elton John, Paul McCartney, Taylor Swift, Billie Eilish, Maluma, Camila Cabello, Jennifer Lopez y más.

Revisa el aporte de Jack Black a continuación: