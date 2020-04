Jennifer Lopez desempolva hit de Barbra Streisand para el "One World: Together at Home"

Jennifer Lopez fue otra de las artistas que prefirió un cover antes que un melodía de su repertorio para participar en el show "One World: Together at Home".

La cantante hizo que el público viajara a 1964 al interpretar un cover de la canción "People", del incombustible legado musical de Barbra Streisand.

Este fue uno de los grandes momento de la transmisión, en la que también brillaron presentaciones de Lady Gaga, The Rolling Stones, Eddie Vedder, Paul McCartney, Taylor Swift y más.

Revisa la actuación de JLo a continuación: