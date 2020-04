The Rolling Stones y "You can't always get what you want" en "One World: Together at Home"

The Rolling Stones fueron uno de los últimos confirmados para el gran show online "One World: Together at Home" y este sábado cumplieron con su hazaña interpretando uno de sus mayores clásicos.

Cada integrante de la banda grabó sus respectivas partes, para luego unirlas en un sólo video que se emitió la tarde de este sábado durante el segmento televisivo del evento.

"You can't always get what you want" sonó fuerte para el deleite de los fanáticos y quienes vieron la iniciativa de Lady Gaga a través de internet.

Revisa el momento a continuación: