Eddie Vedder desata la locura de los fanáticos con su participación en "One World: Together at Home"

Eddie Vedder, el reconocido líder de la banda Pearl Jam, resaltó particularmente durante el evento "One World: Together at Home", al mostrar un íntimo registro acompañado solamente por velas y un piano para su actuación.

El músico interpretó la canción "River Cross", uno de los temas incluidos en el más reciente disco de la banda que preside, el alabado "Gigaton".

Así, el representante del rock se unió a otras figuras mundiales de la música como Lady Gaga, The Rolling Stones, Paul McCartney, Taylor Swift, entre otros, para el especial evento.

Esta fue la actuación de Eddie Vedder durante el "One World: Together at Home":