Paul McCartney interpreta "Lady Madonna" para "One World: Together at Home"

Paul McCartney fue uno de los primeros confirmados para "One World: Together at Home" y durante su intervención quiso dejar claro el profundo agradecimiento al personal médico en la "primera línea" del combate contra el coronavirus.

En la oportunidad, el músico interpretó la recordada canción que The Beatles lanzaron en 1968, "Lady Madonna".

Desde su hogar, con una evidente grabación casera que luego adornó con imágenes de los trabajadores de la salud, McCartney dijo presenten en el evento que se sostuvo durante la tarde de este sábado.

El video del momento lo puedes revisar a continuación: