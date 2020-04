Qué artistas y en qué horarios se presentarán en el gran concierto "One World: Together at Home"

One World: Together At Home es el show colaborativo y remoto organizado por Lady Gaga en conjunto con la Organización Mundial de la Salud y Global Citizen, que tiene lugar este sábado 18 de abril.

Gaga recalcó que no se trata de un evento benéfico, sino que más bien busca "servir como fuente de inspiración y dar aliento en la lucha global para terminar con el covid-19", además de homenajear el trabajo de los trabajadores de la salud.

Serán más de 100 artistas los que maracarán presencia durante la transmisión que se desarrollará desde las 14:00 horas por vía online, en el siguiente video:

Pero también tendrá un segmento transmitido por diversos canales de televisión alrededor del mundo. En el caso de Chile, tal programación será emitida por Chilevisión, en tanto que para Latinoamérica irá al aire a través de TNT.

Ese segmento del evento se emitirá entre las 20:00 y las 22:00 horas, contando con los artistas que encabezaron la iniciativa.

¿Quiénes van a actuar durante el segmento online de "One World: Together at Home"?

Este es el line up de artistas que aparecerá durante el segmento de la tarde del show:

Hora 1 & 2

Adam Lambert

Andra Day

Black Coffee

Charlie Puth

Eason Chan

Hozier & Maren

Morris Hussain

Al Jassmi

Jennifer Hudson

Jessie Reyez

Kesha

Lang Lang

Liam Payne

Lisa Mishra

Luis Fonsi

Milky Chance

Niall Horan

Picture This

Rita Ora

Sofi Tukker

The Killers

Vishal Mishra

Hora 3 & 4

Adam Lambert

Annie Lennox

Ben Platt

Cassper Nyovest

Christine And The Queens

Common Delta

Goodrem

Ellie Goulding

Finneas

Jack Johnson

Jacky Cheung

Jess Glynne

Jessie J

Juanes

Kesha

Michael Bublé

Rita Ora

Sebastián Yatra

Sheryl Crow

Sho

Madjozi

Sofi Tukker

The Killers

Zucchero

Hora 5 & 6

Angèle

Annie Lennox

Ben Platt

Billy Ray Cyrus

Charlie Puth

Christine And The Queens

Common

Eason Chan

Ellie Goulding

Hozier

Jennifer Hudson

Jessie J

John Legend

Juanes

Lady Antebellum

Leslie Odom Jr.

Luis Fonsi

Niall Horan

Picture This

Sebastián Yatra

Sheryl Crow

SuperM

El afiche oficial de "One World: Together at Home".

¿Quiénes van a actuar durante la transmisión televisiva de "One World: Together at Home"?

En tanto que para el segmento de la transmisión televisiva que partirá a las 20:00 horas y que para Chile transmitirá CHV y TNT, quedaron los siguientes músicos:

Lady Gaga

The Rolling Stones

Alicia Keys

Andrea Bocelli

Awkwafina

Billie Eilish

Billie Joe Armstrong de Green Day

Burna Boy

Camila Cabello

Celine Dion

Chris Martin

Eddie Vedder

Elton John

FINNEAS

J Balvin

Jennifer Lopez

John Legend

Kacey Musgraves

Keith Urban

Lang Lang

Lizzo

Maluma

Paul McCartney

Pharrell Williams

Sam Smith

Shah Rukh Khan

Shawn Mendes

Stevie Wonder

Taylor Swift

Usher



Además, estarán presentes algunos rostros como:

David y Victoria Beckham

Ellen DeGeneres

LL COOL J

Idris y Sabrina Elba

Lupita Nyong’o

Matthew McConaughey

Oprah Winfrey

Priyanka Chopra Jonas

Amy Poehler

Kerry Washington