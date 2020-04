En Vivo | "One World: Together At Home", el gran concierto online

Los pequeños conciertos s de diferentes cantantes han ocupado la agenda estas semanas de cuarentena para acompañar a la gente en un complejo momento, pero nada al nivel de lo que será el One World Together At Home, evento de la Organización Mundial de la Salud y patrocinado por la cantante Lady Gaga.

Con varios artistas del primer nivel de la música y del espectáculo mundial desde sus hogares, este show viene a mezclar a diferentes personalidades que quieren entregar un mensaje de apoyo tanto a los contagiados como al personal de salud que arriesga su vida para combatir el Covid-19.

The Rolling Stones fueron de los últimos en sumarse. (Foto: Twitter)

Este evento busca "servir como fuente de inspiración y dar aliento en la lucha global para terminar con el covid-19", según expresó Lady Gaga, donde presentarán a 100 artistas, entre músicos, actores, animadores y deportistas.

El "One World Together At Home" es administrado por la productora Global Citizen y lo transmitirán tanto por televisión como diferentes redes sociales, todo absolutamente en vivo.

Alicia Keys, Amy Poehler, Andrea Bocelli, Awkwafina, Billie Eilish, Billie Joe Armstrong de Green Day, Camila Cabello, Celine Dion, Chris Martin, David y Victoria Beckham, Eddie Vedder, Ellen DeGeneres, Elton John, Idris y Sabrina Elba, J Balvin, Jennifer Lopez, John Legend, Keith Urban, Kerry Washington, Lupita Nyong’o, Maluma, Matthew McConaughey, Oprah Winfrey, Paul McCartney, Pharrell Williams, Priyanka Chopra Jonas, Sam Smith, Shah Rukh Khan, Shawn Mendes, Stevie Wonder, Taylor Swift, Usher y The Rolling Stones, entre otros, le darán vida a este programa.

Día y hora: ¿Cuándo es el One World Together At Home?

El evento está programado para este sábado 18 de abril a las 14:00 horas de Chile.

��BIG NEWS: We’ve just announced MORE ARTISTS for One World: #TogetherAtHome, including @JLo, @Oprah, @taylorswift13, and more. Tune in on April 18 to join the fight against the COVID-19 crisis: https://t.co/UiNeGUFpKd pic.twitter.com/cIcDu6zsTd — Global Citizen (@GlblCtzn) April 14, 2020

Televisión: ¿Quién transmite en vivo e One World Together At Home?

One World Together At Home tendrá transmisión especial y en vivo para Chile gracias a Chilevisión y TNT, que darán el evento en los siguientes canales según tu cableoperador:

CHV

Señal abierta y Digital Terrestre:

Santiago: 11 (SD) Y 11.1 (HD)

Televisión por cable:

VTR: 21 (SD en Santiago) - 711 (HD)

DIRECTV: 151 (SD) - 1151 (HD)

ENTEL: 66 (HD)

CLARO: 55 (SD)

GTD/TELSUR: 27 (SD)

MOVISTAR: 121 (SD) - 811 (HD)

TU VES: 57 (SD)

TNT

VTR: 56 (SD) - 781 (HD)

DIRECTV: 502 (SD) - 1502(HD)

ENTEL: 109 (HD)

CLARO: 92 (SD) - 592 (HD)

GTD/TELSUR: 251 (SD) - 890 (HD)

MOVISTAR: 595 (SD) - 870 (HD)

TU VES: 243 (SD) - 131 (HD)

Online: ¿Dónde ver en vivo y por streaming el One World Together At Home?

One World Together At Home tendrá una transmisión mundial online en las diferentes redes sociales de la productora Global Citizen:

Facebook

Twitter

Youtube

Instagram

Señal Online Chilevisión