Lady Gaga, ganadora de 13 premios Grammy, ha lanzado recientemente “Disease”, el primer sencillo de su próximo álbum, cariñosamente llamado LG7, que se espera para 2025.

Este lanzamiento marca su tan esperado regreso al pop y sigue al álbum conceptual Harlequin, que complementa la película Joker: Folie à Deux. Harlequin debutó en el puesto número 1 de la lista Billboard Jazz y en el top 20 del Billboard 200.

LG7: Lo nuevo de Lady Gaga

Los críticos han elogiado el álbum, con Rolling Stone describiéndolo como “un álbum exuberante de swing jazzístico, en su mayoría estándares, justo en su punto ideal”.

Por su parte, The New York Times destacó que “Gaga puede, por supuesto, lograr una melodía teatral como esta mientras duerme, pero aporta una energía fresca a ‘The Joker’ al darle una especie de arreglo operístico de rock, completo con guitarra eléctrica y un gruñido punk en su voz”, y Usa Today lo calificó como “fácilmente uno de sus mejores momentos grabados”, y señaló que “es imposible escuchar a Harlequin y no tener nada más que un mayor respeto por la cantante/actriz”.

Lady Gaga sigue dominando el Billboard Global 200 con su exitoso tema “Die With a Smile”, que encabezó la lista durante ocho semanas consecutivas, convirtiéndose en el número 1 de mayor duración en el Global 200 este año. La canción ha acumulado 1,060 millones de reproducciones globales en plataformas digitales desde su lanzamiento.

Actualmente, es la tercera artista más escuchada del mundo en Spotify y una de las cinco en la historia que ha superado los 100 millones de oyentes mensuales. Sus otros proyectos para 2024 incluyen su colaboración con The Rolling Stones en “Sweet Sounds of Heaven” y la película del concierto GAGA: CHROMATICA BALL, que han recibido elogios.

Escucha Disease a continuación