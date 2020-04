One World Together At Home: Chilevisión y TNT transmitirán el especial del gran concierto online

Chilevisión y TNT anunciaron este jueves que pondrán al aire el especial del gran concierto online "One World: Together At Home", en respaldo de la lucha contra la pandemia del COVID-19

Con esto, el evento musical se verá tanto por señal abierta como por los streaming de sus canales digitales a las 20:00 horas y el espacio será conducido por Millaray Viera y Jean Phillippe Cretton.

El espectáculo contará con más de 70 artistas formando parte de la transmisión, a la que recientemente se sumaron nombres tan populares como Taylor Swift y Jennifer Lopez.

Esta es la parrilla del evento.

Lady Gaga recalcó que no se trata de un evento benéfico, sino que es más bien busca "servir como fuente de inspiración y dar aliento en la lucha global para terminar con el covid-19", además de homenajear el trabajo de los trabajadores de la salud.

Entre las figuras que dirán presente están Alicia Keys, Amy Poehler, Andrea Bocelli, Awkwafina, Billie Eilish, Billie Joe Armstrong de Green Day, Burna Boy, Camila Cabello, Celine Dion, Chris Martin, David y Victoria Beckham, Eddie Vedder, Ellen DeGeneres, Elton John, FINNEAS, Idris y Sabrina Elba, J Balvin, Jennifer Lopez, John Legend, Kacey Musgraves, Keith Urban, Kerry Washington, Lang Lang, Lizzo, LL COOL J, Lupita Nyong’o, Maluma, Matthew McConaughey, Oprah Winfrey, Paul McCartney, Pharrell Williams, Priyanka Chopra Jonas, Sam Smith, Shah Rukh Khan, Shawn Mendes, Stevie Wonder, Taylor Swift, y Usher.

Además, la organización Global Citizen informó que durante este viernes hará una gran revelación para quienes están atentos a lo que suceda con el concierto "One World: Together At Home".