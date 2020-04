Taylor Swift y Jennifer Lopez se suman al concierto on line One World: Together At Home

Taylor Swift y Jennifer Lopez confirmaron este miércoles que formarán parte del gran concierto online organizado por la Organización Mundial de la Salud "One World: Together At Home".

Siendo una de las artistas más populares en las plataformas digitales era curioso que Taylor Swift no estuviese en el line up del evento, algo que fue corregido con el anuncio de un line up expandido para el show.

En tanto, JLo marcará su primera actuación pública desde el espectacular por el Superbowl con su show de medio tiempo, con el que cosechó positivos comentarios.

Este es el line up actualizado del evento al que se sumó Taylor Swift y JLo.

El evento "pretende servir como fuente de inspiración y dar aliento en la lucha global para terminar con el covid-19", pero también servirá para homenajear el trabajo de los trabajadores de la salud.

La iniciativa fue impulsada por Lady Gaga y también contará con la presencia de otras figuras como Paul McCartney, el líder de Pearl Jam Eddie Vedder, Andrea Bocelli, J Balvin, Maluma, Elton John, Stevie Wonder, Alanis Morrissete, entre otros

El concierto "One World: Together At Home" se transmitirá a través de Facebook, Twich, Twitter, Amazon Prime Video, Tunein, Alibaba Group, YouTube, entre otras. También, hay convenio con BBC, MTV, CBS, ABC y NBC para retransmitir la cita en vivo o en diferido (como lo hará la televisora pública de Inglaterra).