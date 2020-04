Lady Gaga pone una sonrisa en tu cara con su paso por "One World: Together at Home"

Lady Gaga fue la principal impulsora del gran concierto online "One World: Together at Home" y la responsable de dar el vamos al segmento televisivo de la iniciativa que se extendió durante este sábado.

Y para marcar el importante momento, Gaga no sacó a relucir parte de su repertorio sino que prefirió hacer un cover de la reconocida canción "Smile", inspirada por la banda sonora de la película de Charles Chaplin y que recientemente escuchamos en la banda sonora de "Joker", con la interpretación de Jimmy Durante.

Así fue parte de este momento:

Lady Gaga is here to put a "Smile" on your face. Watch the pop star kick off Global Citizen's One World #TogetherAtHome concert https://t.co/3jJVstyKPH pic.twitter.com/23YQBd3KjV