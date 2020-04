Taylor Swift interpreta la emotiva canción "Soon You'll Get Better" en "One World: Together at Home"

Taylor Swift entregó una emotiva interpretación durante el evento "One World: Together at Home", momento en el que ofreció la canción "Soon You’ll Get Better".

El tema pertenece a su más reciente disco "Lover" y tiene particular relevancia para la cantante ya que se la dedicó a su madre Andrea, quien batalla hace años con un cáncer.

Aunque la lírica del tema ciertamente se puede aplicar a cientos de personas que esperan la recuperación de familiares afectados por el coronavirus en el mundo.

Este fue el momento protagonizado por la cantante: