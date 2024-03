Todos hemos visto alguna rutina de Coco Legrand, conocido comediante que contiene una vasta trayectoria en el rubro del humor y monólogos. Por ese lado, el intérprete presentaría nuevas funciones “70 o sé tonto“, sin embargo, se vio obligada a cancelarlas por estar atravesando un complejo estado de salud.

De esa forma, se dio a conocer que está lista el sistema de devolución de dinero a las personas que compraron su entrada a través de la plataforma Ticketmaster.

Asimismo, quienes compraron su boleto de manera presencial, deberán dirigirse al Teatro Nescafé de las Artes.

Estado de salud de Coco Legrand

Según el medio, El Mercurio, Coco Legrand sufrió un severo episodio de vértigo mientras se encontraba en su casa. A causa de esto, el humorista se ha visto obligado en permanecer en reposo absoluto y con constantes medidas de cuidado personal.

Incluso, cabe señalar que el comediante en el pasado 2023, reveló que muy se bajaría pronto de los escenarios y que su retiro ocurriría pronto.

“Uno también tiene que darse cuenta de que hay cierta edad para cumplir roles. Yo siento que con esta obra me quiero despedir porque creo que de aquí para adelante lo que voy hacer es dedicarme a estar con mi familia en todo lo que pueda”, expresó en CNN Chile.

“No creo que ya necesite estar más encima dando mis opiniones a través del humor, sino que simplemente estaría al lado de mis nietos, de mis hijos e hijas”, agregó.

Sobre su nuevo espectáculo, el comediante señala que trata de un cuestionamiento a cómo se vive en Chile.

“Después de haber creído que éramos hijos del desarrollo, hoy somos huérfanos absolutos, no nos defiende nadie, no nos cuida nadie, sino que ahora todo provoca un miedo y eso también he querido decirlo de alguna forma y mostrar precisamente el que, de haber sido hijos de la prosperidad, hoy somos huérfanos de la inseguridad”, detalló.