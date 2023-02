Desde que se conoció la parrilla festivalera en su regreso luego de tres años producto del Covid 19, los especialistas dijeron que la quinta jornada sería la mejor del certamen. Yo, siempre tomándome las cosas con mesura, quise experimentar primero que todo para dar un veredicto más acabado. Sin embargo, hay que reconocerlo y sí, fue la mejor.

Aunque falta la última, pero difícil que alcance el nivel de lo que vivimos el 23 de febrero, sin el ánimo de ningunear a los artistas que se presentan en la noche de clausura del Festival de Viña del Mar, claro está.

Lo de Christina Aguilera fue sencillamente espectacular y digno de incluirla entre los grandes números que han pasado por la Quinta Vergara. The Police, Backstreet Boys, Tom Jones, Elton John y Lionel Richie... permiso, ahora tienen compañía.

Una presentación magistral, cumplida al pie de la letra con las 18 canciones programadas, pese a que se le quedaron algunas afueras. Vi cómo la gente estaba decepcionada del breve show, que extrañaron temas y que deseaban que volviese a escena. Pensar que mientras el monstruo abría sus ojos para manifestarse, la cantante de "Pero me acuerdo de ti" ya estaba por la bajada de Las Palmas para volver a Santiago.

Ídola Christina. Le dio plusvalía a este edición festivalera y se agradece a la tan vapuleada comisión organizadora en conjunto con la productora a cargo de conseguir artistas. No podemos ser tan "mala onda" con ellos y en esta pasada, se sacaron un siete.

Pero ese adiós de la reina del pop, provocó la ira del público. La Quinta Vergara volvió a despertar y solo quería a su artista regalona de vuelta, yo me decía "no, ahora viene Copano" y es que los espectadores no querían nada más, solo a Christina Aguilera. Con ese marco, el ex Club de la Comedia, se metió a una cama y es desde ese lugar, en que arrancó su rutina. Nota aparte, nunca entendí el contexto de la cama y los muebles, pero ya, se le permite.

Revirtió el escenario inicial, Fabrizio Copano se vistió de crack, bromeó con todo el mundo, pero con altura, con elegancia y todo permitido. Desde los cantantes urbanos del momento, hasta lo que vive Tonka Tomicic, es que se pasó si hasta incluyó a sus amigos del Club de la Comedia para dar paso a Los Bunkers. Maestro y así cómo se habla de la música, hay que decirlo: Don Coco Legrand, Dinamita Show, Cuatro Dientes y Jorge Alís, ahora tienen compañía y es Fabrizio Copano.

El cierre estuvo a cargo de Polimá Westcoast, otro exponente del género urbano. Sería injusto dar como bombo en fiesta y si bien fue lo de menos calidad en una noche redonda, rescato su fuerza, potencia y la mancomunión que existe con los otros cantantes de esta variante musical.

Arranqué en el palco de prensa, lastimósamente era un charquicán de ruídos molestosos sumado al autotune que usa el artista, no se lo doy a nadie. Pero bastó un instante de iluminación en la cabeza para que me fuese a la galería, donde esa perspectiva permitió escuchar mejor. A ver, no es que se convirtió en la obra musical del Lago de los Cisnes, pero sin duda mucho más tolerable y sobre todo expermintar cómo gozaba el público y los gritos cuando iban apareciendo uno tras uno los invitados de Polimá, entre ellos Pailita, quien se llevó todos los aplausos en la interpretación de "Ultra Solo".

Vale mencionar a los ganadores de las competencias. Chile en la Internacional asi es que felicito a Yorka y Perú con Milena Warthon en la folcklórica. Ambas fueron entrevistadas por mi así es que feliz con sus logros, merecidísimo.

Ahora, me alisto para la última noche, un festival que fue al ritmo veloz de la vida misma, habrá que disfrutarla. Son las últimas horas del verano.