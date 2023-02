La espera valió la pena para miles de fanáticos que esta noche vibraron con la presentación de Christina Aguilera en el Festival de Viña 2023. El único número anglo, y que tuvo varias caídas en la parrilla, pudo tener una artista internacional esperadísima y que confirmó ser la más importante de esta versión.

La Ciudad Jardín tuvo el debut de la artista en el evento y con un espectáculo que impactó tanto al público de la Quinta Vergara como a los televidentes. Y es que se hizo tendencia el nombre de la también actriz, destacando su simpatía, calidad, humildad e incluso algunos acordándose del desafortunado show de Maroon 5 hace unos años.

La estadounidense y oriunda de Nueva York fue presentada por los animadores a pesar de lo que algunos rumoreaban de que no tendría contacto con María Luisa Godoy y Martín Cárcamo, que a mitad del show incluso interactuaron con ella para entregarle las dos Gaviotas.

Pero la artista la descosió de principio a fin cantando algunas canciones de su extensa carrera, incluso varios temas que tiene en español como Falsas Esperanzas y Pero Me Acuerdo de Ti; sumado a otros exitazos como Lady Marmadale, Dirrty, Bionic y con Let There Be Love con la que cerró el concierto que duró poco más de una hora.

El público gozó como nunca y con Christina que demostró estar más que vigente a pesar de los años que tardó en llegar a la Quinta. Una puesta en escena de primer nivel y que volvió tendencia en redes sociales su presentación.

Revisa el show completo de Christina Aguilera:

Tras Christina, Fabrizio Copano tendrá su regreso a Viña en el humor tras presentarse en 2017, mientras que la noche la cierra el chileno Polimá Westcoast.

Luego solo quedará el viernes en Viña del Mar con la última jornada, presentándose Camilo, Laila Roth y Nicki Nicole para cerrar Viña 2023.