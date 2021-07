María Luisa Godoy recuerda los tensos momentos antes de su debut en Viña 2020: "Me vino una angustia que no había sentido nunca"

La animadora María Luisa Godoy estuvo presente en un nuevo episodio del estelar de conversación de Chilevisión “Podemos Hablar” en donde se refirió a distintos aspectos de su vida personal y profesional

La conductora de TVN se refirió a uno de los momentos más importantes de su carrera: La animación del Festival de Viña del Mar 2020 y confesó un tenso momento que vivió previo a la primera noche del certamen internacional.

Debido a incidentes que se efectuaron a las cercanías del evento, la comunicadora señaló: “No sabíamos si es que se iba hacer hasta el último minuto. Horas antes, había ciertos códigos que se manejaban si es que, si había tales cosas, o de episodios que pudieran suceder”, relacionados a las manifestaciones que se estaban registrando en la ciudad jardín.

Luego agregó: “Este festival fue increíble por el estallido social. Además, a mí me pilló en un momento muy bonito, pero también muy particular. Yo estaba embarazada de mi guagua, estaba de tres meses en esa foto, entonces, uno además anda como emocional, pero estábamos focalizados con Martín (Cárcamo) en esa noche”.

Sobre la noche de apertura Godoy señaló que se demoró un mes en escribir la obertura. “Me acuerdo que incluso nos habían dicho, el director de Viña, ‘¡ustedes no se preocupen, que no les va a pasar nada, porque van a entrar al escenario con 100 artistas!'”

“Te juro que media hora antes de que empezara el festival nos llaman a la burbuja, que es el lugar donde están los ejecutivos de los dos canales. Me acuerdo que Pablo Morales, que todos lo conocen, que es un ejecutivo típico de televisión, nos dice: ‘No hay obertura y Mari tú partes, entran a capela y Martín, tú después’. Yo miro a Pablo Morales y le digo: ‘Pablo, me puedes agarrar para el hueveo después de que haga la obertura’. Y me dice ‘es verdad'”.

Explicó que cuando él prendió los monitores aparecían los incidentes en el hotel O’Higgins donde alojaban a las estrellas que se presentaron en el evento y que no podían salir.

“Me acuerdo que me vino como una angustia que no había sentido nunca”, concluyó señalando.