Este jueves 29 de febrero se vivirá la quinta y penúltima noche del Festival de Viña del Mar 2024, sin embargo, sin duda la jornada más tensa se vivió el lunes. Ese día estuvo marcado por el show de Andrea Bocelli y las posteriores pifias a la rutina de Javiera Contador.

Justamente entre ambas rutinas salieron los rumores de que se había generado un cruce entre los animadores del Festival, Pancho Saavedra y María Luisa Godoy, con la producción, tras el impactante show del italiano.

¿Qué pasó entre los animadores de Viña y la producción?

Sergio Rojas de Zona Latina fue quien habló de estos rumores, en un conflicto que ocurrió supuestamente cuando Andrea Bocelli dejó el escenario pese a que el público pidiera que se le entregara la gaviota de platino, la que finalmente nunca llegó. Ante ello, los animadores de Viña habrían salido a darles explicaciones al público sin la autorización de sus jefes .

“Eso no estaba en el libreto, entonces me cuenta gente de la producción que Pancho se agarra con la Mari, salen al escenario y la producción queda perpleja porque dicen ‘¿Qué van a hacer?’. Esto cuando Andrea Bocelli sale del escenario, en comerciales. Eso no estaba planificado”, aseguró Rojas.

Ante ello, Pancho Saavedra salió en los comerciales a conversar con el público: “La producción dice ‘¿qué está haciendo este hu…?’. Y resulta que agarra el micrófono y empieza a hacer así a los de audio (gesto de que le den audio). No le daban audio porque no estaba pensando y tampoco estaba visado que él hablara”, dijo el opinólogo.

“Él dice ‘hue…, dame audio’. Le dan audio y hacen todo este discurso. Salen de escena y (desde producción) estaban furiosos”, afirmó el periodista de farándula.

La molestia de los animadores con la producción de Viña 2024

Según explicó Sergio Rojas, los animadores del Festival de Viña estaban muy molestos ante la ausencia de gaviota de platino para Andrea Bocelli, ya que sabían lo que iba a pasar.

“Lo que demuestra esto es que los animadores se levantan contra la producción. Es más. Me cuentan desde el seno de Pancho con la Mari que ellos presagiaron lo que iba a pasar y le dicen a la producción que necesitaban la gaviota de platino. Y ellos le dicen ‘va a quedar la cagá’. Y ellos después le dicen ‘hue… les dijimos que iba a pasar esto y los que ponemos la cara somos nosotros’”, aseguró el periodista.

¿Por qué los animadores no ayudaron a Javiera Contador?

Sergio Rojas siguió contando detalles de la polémica noche y reveló que Pancho Saavedra iba a ayudar a Javiera Contador cuando empezó a tener problemas, pero el esposo de la humorista lo frenó, ya que pensaba que podía revertir la situación.

De hecho, la comediante estaba muy segura de que su rutina funcionaría al punto de que ‘Los Larraín’ de Casado con Hijos iban a salir después de que recibiera la gaviota de oro.

Producción descarta rumores de quiebre con los animadores de Viña

Pero a todos estos rumores, hubo respuesta oficial este miércoles en la noche, justo cuando también se vivieron nuevos problemas en el escenario de la Quinta Vergara tras el show de Anitta.

Daniel Merino, productor general del evento, habló en Twitter sobre esta información, expresando que “esto es FALSO. Trabajo con Pancho gran parte del día, estoy presente en todas las reuniones y en el escenario soy quien está con los animadores todo el tiempo. No difundamos información falsa. El tipo es un profesional”.

Con esto, al menos se descarta oficialmente un problema entre la producción y los animadores. De hecho finalizada la cuarta jornada, salieron a hablar en conjunto para hablar sobre el final del show de Anitta y por qué no le entregaron una Gaviota de Oro.