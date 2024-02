Anoche se vivió la cuarta noche del Festival de Viña del Mar, jornada en la que abrió los fuegos el puertorriqueño Mora, luego Lucho Miranda se ganó al público con sus chistes y finalmente fue el turno de la brasilera Anitta. Sin embargo, esta última vivió un confuso momento cuando terminó su show, incluso se fue sin la gaviota de oro.

¿Qué pasó con Anitta? El confuso momento en el Festival de Viña

Al terminar su show durante la madrugada de miércoles, Anitta se llevó la gaviota de plata y posteriormente se retiró del escenario sin tener la oportunidad de que el público le diera la de oro .

Tras ese momento, los animadores Pancho Saavedra y María Luis Godoy salieron al escenario y comenzaron a alentar al público con el grito de “¡Anitta, Anitta!”.

“Son más de las dos de la mañana y nadie se ha movido de esta Quinta (Vergara)“, lanzó Pancho Saavedra. El público siguió al grito de “¡Anitta, Anitta!” y Godoy dijo “que se escuche más fuerte para que Anitta vuelva al escenario”.

Pese a los gritos del público Anitta no volvió

Sin embargo, pese a los intentos de los animadores para que los espectadores corearan el regreso de Anitta, la artista brasilera no regresó. Incluso la propia María Luisa Godoy salió del escenario para ir a buscarla, pero nada de eso ocurrió.

“Estamos tratando de que vuelva. No hay más show, pero ¿ustedes quieren premiarla cierto?”, preguntó Pancho Saavedra. Parte del público pidió la gaviota de oro, pero tampoco se oía con tanta fuerza. “Nosotros queremos premiarla y entregarle el máximo reconocimiento, pero parece que ya se fue Anitta”, cierra el animador.

Luego vuelve al escenario Godoy y admite que Anitta se fue: “Al parecer está en camarines. Yo creo que le tienen que gritar fuertemente”. El público vuelve a gritar “¡Anitta, Anitta!”. Sin embargo, los animadores cerraron la noche en un confuso momento.

¿Por qué Anitta se fue antes de tiempo? La explicación de los animadores

Tras el show, la artista brasilera reveló en una historia de Instagram que no sabía que había un segundo premio, por lo que tras finalizar su show se fue rauda a camarines, en lo que fue una clara descoordinación entre la producción, animadores y la cantante.

Por su parte, Pancho Saavedra y María Luis Godoy explicaron que no hubo los gritos suficientes que pidieran la gaviota de oro para Anitta. “Queríamos que volviera, sabíamos que había una cierta cantidad de público que se estaba manifestando, que quería la gaviota de oro, pero como que la pedían y después no“, explicó Pancho Saavedra.

También Godoy admitió que “la de oro no la alcanzaron a pedir en la primera salida. Nunca escuchamos que pedían gaviota de oro (…). Yo me imagino que no la pidieron porque esperaban que ella volviera a cantar y después de volver a cantar, entregársela, que es lo que sucede habitualmente con todos los artistas”.