Animadores y las complicaciones en el Festival de Viña: "No podemos crucificar a nadie"

Con la actuación de Trueno finalizó una nueva versión del Festival de Viña del Mar. Este 2024 contó con grandes actuaciones artísticas y también, con momentos complejos, por lo cual los animadores María Luisa Godoy y Francisco Saavedra entregaron sus impresiones al respecto.

Este año fue la cuarta oportunidad para Godoy sobre la Quinta Vergara, mientras que Saavedra hizo su debut en reemplazo de Martín Cárcamo. Como suele ser habitual, los conductores fueron blanco de algunas críticas, sobre todo en el manejo de situaciones complicadas. Una de las más tensas, fue la no entrega de la Gaviota de Platino a Andrea Bocelli, lo que causó la furia del Monstruo.

“Los errores nos hacen crecer”

Una vez finalizada la edición 2024, los animadores entregaron la tradicional conferencia de prensa en la que hicieron un balance de lo que fue el Festival. Consultados por los balances de lo que les tocó enfrentar, Francisco Saavedra fue el encargado de entregar su opinión al respecto.

“Uno de todo saca aprendizaje. La vida es un aprendizaje. La vida tiene que ver con eso, con ir aprendiendo día a día y yo creo que uno no puede responsabilizar a nadie. Creo que eso hablaría muy mal de nosotros. Somos todos un equipo grande y creo que en ese sentido hay decisiones que tienen que ver con todos“, comenzó diciendo Pancho.

“No podemos crucificar a una persona o decir que alguien tuvo la culpa de algo. Somos todos un equipo y acá estamos dando la cara por las cosas que a la gente le pudieron haber molestado”, cerró el conductor de “Lugares que hablan”.

María Luisa Godoy por su parte, explicó que “estamos hablando de un Festival único en el mundo. No existe otro programa de televisión que tenga la cantidad de horas y artistas como tiene el Festival de Viña y por eso somos el festival latino más grande del mundo. Esa exposición en vivo y en directo no la tiene nadie más en el mundo y eso implica cometer errores, pero nosotros somos un equipo que estamos juntos en los errores y también en los triunfos”.

“Acá nadie tiene culpas, sino que obviamente después se hacen balances y todo de cómo mejoramos. Yo no le tendría miedo a los errores, de verdad que creo que los errores nos hacen crecer, ser mejores profesionales a todos y no volver a cometerlos después. Yo no lo veo como algo malo, lo veo como algo que suma”, concluyó la conductora.

Este 2024 finalizó la concesión de TVN y Canal 13 del Festival de Viña del Mar, por lo que no se sabe si los animadores seguirán en la siguiente edición. Todo dependerá de la estación televisiva que se quede con los derechos.