En exclusiva para Canal13.cl Martin Cárcamo reveló que dará un paso al costado y no animará el Festival de Viña del Mar 2024, en la entrevista comentó los detalles que lo llevaron a tomar tan drástica decisión luego de animar el certamen viñamarino luego de tres años. “He ido reflexionando, y en la medida en que uno va madurando en su carrera profesional y como persona, va mirando las experiencias que ha adquirido y también cómo uno va sintiendo y viviendo las cosas”, afirmó.

Además el animador del programa ”Qué dice Chile” aseguró que “cuando terminó el festival este año, lo conversé con los ejecutivos porque venía reflexionando acerca de lo afortunado que he sido como conductor y de las oportunidades que he tenido”. En ese sentido agregó “creo que es importante que otros animadores vivan lo que yo he vivido”.

Francisco Saavedra animará el Festival de Viña del Mar

Luego de que Martin Cárcamo diera un paso al costado, Canal 13 ya habría resuelto quién será su animador para la versión 2024 del certamen viñamarino. Según las fuentes de Culto (La Tercera) Francisco Saavedra al ser uno de los rostros emblemáticos del canal y con su experiencia animando el Festival de Las Condes sería el candidato perfecto para animar el festival de Viña del Mar.

La noticia oficial de la llegada de Saavedra al escenario de la Quinta Vergara se dará este viernes durante la emisión del matinal “Tu Día” de Canal 13. Por el lado de TVN se mantendría a María Luisa Godoy que renovó de manera automática su contrato por otro año sobre el escenario de la ciudad jardín.