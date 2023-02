Martín Cárcamo, el animador del Festival de Viña 2023, recordó uno de los momentos más polémicos del evento viñamarino: La presentación de la banda Maroon 5 el año 2020, en donde sus integrantes y especialmente su vocalista, Adam Levine, se llevaron las críticas de gran parte del público.

La banda, que era una de las presentaciones más esperadas de esa edición, no logró convencer a los cibernautas, que hasta el día de hoy le dejan comentarios a Levine en su Instagram acerca de su paso por la Quinta Vergara.

Pero eso no es todo, ya que además la banda tuvo otras conductas que molestaron a los presentes en su show y también al animador del gran evento de Latinoamérica, Martín Cárcamo.

"Era muy pesado", señaló el comunicador en el nuevo episodio del programa Socios de la Parrilla. “A mí me sacaron del escenario po huev** Mis hijos fueron a verlo, todos pendientes y más encima llegan atrasados. Nosotros tuvimos que rellenar, todo un estrés”, recordó Cárcamo.

Luego agrega que a pesar de eso, al llegar al escenario la situación no mejoró. “Comienzan a cantar con cero ganas, cero ganas, cero. Era como estar cantando en la pieza frente a un espejo, no les interesaba nada, y yo me puse al lado del escenario por cualquier cosa que necesiten y de repente llega un hue.. y me dice fuera de acá y yo estaba con mi trajecito, impecable”.

A pesar de que le explicó quién era, no lo dejaron quedarse. “Y yo le digo, 'no, lo que pasa es que yo soy el animador. I’am in the host, cualquier problem tengo que estar acá, natural blond, dame la pasada'. Y nada, me dijo fuera, no se puede mirar y no lo puede mirar“, contó.

