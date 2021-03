"El mañas": Adam Levine comparte foto "emocional" en Instagram y chilenos no paran de trollearlo por Viña

El líder de la banda Maroon 5, Adam Levine, anda "emocional", el mismo lo confirmó a través de su cuenta en Instagram, plataforma hasta la que llegaron cientos de chilenos a trollearlo cuando se cumple un año desde la polémica actuación de los californianos en el Festival de Viña del Mar 2020.

En ese entonces, el público aparentemente no quedó muy contento con el desempeño de Maroon 5 en el escenario.

A razón de los tiempos televisivos, la banda tuvo que acortar el setlist que traían en su actual gira latinoamericana. De 22 temas presupuestados para el recorrido, sólo sonaron 15 en la Quinta Vergara.

Concluido el espectáculo, los músicos de Maroon 5 se retiraron rápidamente de la Quinta con dirección al aeropuerto. No hablaron con nadie, no hubo conferencia de prensa, sólo se subieron a sus respectivas camionetas y se largaron con destino a Santiago, donde alojarían para cumplir con el show agendado para este viernes.

Si bien en directo, en el escenario de la Quinta Vergara, aplaudieron cada uno de los temas, en redes sociales el asunto fue completamente diferente. Las críticas apuntaron principalmente al poco ánimo demostrado por el vocalista Adam Levine durante la actuación.

Ahora, vestido formal, en lo que parece ser una caverna, la voz de "Sugar" aparece en una imagen en blanco y negro que se alzó como la más reciente publicación en su perfil de la red social, compartida este sábado.

Lo que el músico nunca se imaginó fue la respuesta que generaría con la imagen, especialmente de parte de sus seguidores chilenos, quienes llegaron hasta su sección de comentarios para tildarlo de "El mañas", además de lanzarle comentarios como "Hola po olvidon! Chile no olvida", "Mañosito tay emo", "Se le pasaron las mañitas mi huachito??", "se nos puso sentimental el cucarachin", y "A un año de la pataleta �� Hi from Chile ..lovely place".

