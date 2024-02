Este domingo 25 de febrero comienza el Festival de Viña del Mar 2024, el que se extenderá por seis noches consecutivas con grandes artistas y humoristas. Para esta edición, el evento tendrá algunas novedades, sobre todo por el cambio de animador: no estará Martín Cárcamo y en su lugar asume Francisco Saavedra.

Esta noticia fue anunciada hace ya largos meses en abril de 2023, cuando el conductor de Canal 13 confirmó su baja del Festival. En su reemplazo estará su compañero de canal, Pancho Saavedra, que compartirá escenario con María Luisa Godoy, quien había estado junto a Cárcamo desde 2019.

¿Por qué Martín Cárcamo no animará el Festival de Viña 2024?

Martín Cárcamo anunció su baja del Festival de Viña 2024 hace largos meses tras explicar que buscaría darles la experiencia a otros animadores.

“Cuando terminó el festival este año (2023), lo conversé con los ejecutivos porque venía reflexionando acerca de lo afortunado que he sido como conductor y de las oportunidades que he tenido. Por lo mismo, y como siento que no hubo, no hay y no habrá nada más importante en mi carrera que el Festival de Viña, conversamos para que esta experiencia la puedan vivir otros conductores”, comentó a 13.cl en esa ocasión.

Sin embargo, la verdadera razón de este cambio en la conducción de Viña tendría que ver con un acuerdo previo que había entre Canal 13 y Pancho Saavedra y que Cárcamo habría aceptado, según comentó la periodista Cecilia Gutiérrez en el programa Zona de Estrellas en abril pasado.

Ahora bien, este asunto no tendría que ver con una mal desempeño o mala evaluación de Martín Cárcamo, más bien, sería netamente por un acuerdo previo que existía con Saavedra.

La historia detrás del cambio de conducción en el Festival de Viña del Mar

Tal como explicó Cecilia Gutiérrez, desde un principio Canal 13 tuvo la idea de tener a dos duplas de animadores en los cuatro años de concesión con TVN en el Festival de Viña. En ese escenario, se buscaba que primero estuvieran Martín Cárcamo y María Luisa Godoy los dos primeros años y luego desde 2023 la idea era que estuviera Pancho Saavedra.

Por ello, le ofrecieron a Saavedra, en su renovación de contrato, animar el Festival de Viña 2023 y 2024. Sin embargo, eso no se cumplió porque TVN no cambió de animadora, pese a que en un principio supuestamente sería Karen Doggenweiler, quien terminó yéndose a Mega.

“Como este año es el último año de concesión de TVN con Canal 13, y se viene difícil porque Chilevisión y Mega van a poner sus apuestas para hacerse cargo nuevamente del Festival de Viña, Canal 13 tiene que cumplir su compromiso con Pancho Saavedra”, detalló la periodista.

“Por eso hace sentido que él diga que se subió al escenario sabiendo que este era su último Festival de Viña (…). Esto se sabe en Canal 13 desde el año pasado, no tiene nada que ver con el desempeño de Martín sino que solo un compromiso contractual”, finalizó Gutiérrez.