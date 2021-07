María Luisa Godoy se sincera sobre el quiebre de su primer matrimonio: "Me sentí muy fracasada"

La animadora María Luisa Godoy estuvo presente en un nuevo episodio del estelar de conversación de Chilevisión “Podemos Hablar” en donde se refirió a distintos aspectos de su vida personal y profesional

Las invitadas del capítulo fueron: la ex chica reality y protagonista del docureality de Canal 13 "Perla", Perla Ilich, la conocida actriz y comunicadora Angélica Castro, la ex integrante del programa juvenil Mekano y figura televisiva Daniela Aránguiz y la diputada por el Distrito 6, de la región de Valparaíso, Camila Flores.

Durante el programa la comunicadora reveló varias anécdotas como también confesó temas más personales, como su primer matrimonio.

“No mucha gente sabe que yo me casé, no de mi marido actual, el papá de mis hijos y todo. Y claro, esa separación me costó. Me casé a los 26 años, como que nadie sabe, no existe“, reveló.

Señaló que con su ex pareja tuvieron un pololeo de varios años, sin embargo, una vez casados la relación se desmoronó.

“Duró muy pocos meses el matrimonio, fue súper corto y me costó mucho superarlo. Me sentí muy fracasada y me costó hartos años superarlo“.

“Ha sido la vez que me sentí más fracasada, me sentí muy mal. Fue la época que durante un año me sentí muy mal, de tener harta pena y te diría que lo superé como a los dos años”, expresó.

La animadora en la actualidad está casada desde el año 2012 con Ignacio Rivadeneira y tienen cuatro hijos.